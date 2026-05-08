Közösen gyártana képérzékelőket a Sony és a TSMC

Új vegyesvállalat létrehozását jelentette be pénteken a japán Sony konglomerátumhoz tartozó Sony Semiconductor Solutions és a világ legnagyobb félvezetőgyártója, a tajvani TSMC. A japánban működő cég a tervek szerint újgenerációs képérzékelőket fog majd gyártani, melyek jellemzően okostelefonokba és digitális fényképezőgépekbe kerülhetnek.

A két partnercég bejelentése szerint a vegyesvállalatban a Sony évtizedes szenzortervezési tapasztalata és a TSMC gyártási és egyéb technológiai erősségei egyesülnek majd - a Sony eddig szinte teljes egészében, önállóan gyártotta a saját maga által tervezett CMOS-szenzorokat, melyek szegmensében globális piacvezetőnek számít, ez változhat a mostani döntéssel úgy, hogy a gyártási folyamatban a TSMC is közvetlenül érintetté válik.

A vegyesvállalatban a Sony rendelkezik majd többségi tulajdonnal, a tervezési és gyártási tevékenység pedig részben meglévő részben új komplexumokban zajlik majd japán Kumamoto prefektúrájában.

A nem kötelező érvényű megállapodás alapján létrejövő új beruházások a felek szerint a kereslet alapján skálázódnak majd és a japán kormány közvetlen támogatását is élvezhetik. A két cég középtávon a megrendelések jelentős megugrásával számol, miután a szenzorok forgalmát a robotika és az önvezető autózás fokozatos térnyerése várhatóan fellendíti.

A két cégnek 2021 óta működik egy másik vegyesvállalata is, ez a Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM), mely a fenti konstrukcióval ellentétben a TSMC többségi tulajdonát képezi. A JASM 2024-ben kezdte meg a tömegtermelést első gyáregységében, ahol a fényérzékelők működéséhez elengedhetetlenül szükséges logikai áramköröket gyártják.