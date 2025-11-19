Cloudflare-leállás: kell egy B-terv

Tegnap amerikai keleti-parti idő szerint a reggeli órákban - Magyarországon kora délután - komoly üzemzavar keletkezett a Cloudflare globális rendszereiben, mely ezúttal is hullámokat vetve végigsöpört az egész világon. Olyan szolgáltatások váltak néhány órára elérhetetlenné, mint az X, a ChatGPT vagy éppen a Downdetector, ami éppen arra hivatott, hogy a hasonló leállásokat monitorozza.

A Cloudflare viszonylag hamar reagált a problémára és relatíve rövid idő alatt sikerült is úrrá lenni rajta, a tapasztalatok szerint a legtöbb érintett szolgáltatás és weboldal magyar idő szerint 14 és 15 óra között helyreállt, ugyanakkor bizonyos platformok működésére hosszabb ideig kihatott a kiesés.

A szolgáltatáskiesés napra pontosan egy hónappal azután történt, hogy az AWS egyik kritikus fontosságú régiójában komoly üzemzavar lépett fel, mely szintén magával rántott számos olyan platformot és szolgáltatást, melyet világszerte több százmillióan használnak. Így részlegesen vagy teljes egészében elesett többek között a ChatGPT, a Zoom, a Slack, a Canva és a Playstation Network.

Szakértők már ekkor arra figyelmeztettek, hogy egy banálisnak tűnő üzemzavarból is óriási galibák kerekedhetnek, a platformüzemeltetőknek pedig több figyelmet kell fordítaniuk a hibatűrésre, az ügyfeleknek pedig ha jót akarnak, kerül amibe kerül át kell állniuk a redundánsabb működésre.

Ennek adott ha lehet még nagyobb nyomatékot egy héttel később egy újabb súlyos üzemzavar, mely ezúttal az AWS első számú riválisának számító, Microsoft-féle Azure rendszereiben keletkezett, és elsősorban a redmondi cég szolgáltatásait érintette.

Mivel az Azure számtalan online platform alapját képezi, még a kisebb leállások is globális következményekkel járhatnak, és kihatással lehetnek a vállalkozások mindennapi működésére és az általános felhasználókra.

A Cloudflare tegnapi esete tehát rövid időn belül a harmadik figyelmeztető jel arra, hogy a webes szolgáltatások mekkora kitettség mellett működnek világszerte, amivel minden érintettnek kezdenie kell valamit a jövőben, amikor a hasonló üzemzavarok a várakozások szerint egyre gyakrabban jelentkeznek majd.