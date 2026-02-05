A PC-piac a kínai memóriagyártókhoz fordul a memóriakrízisben

Az idei évben a PC-piac beszállítói láncában olyan turbulenciák keletkezhetnek, melyekre eddig nem volt példa a történelemben. A memóriapiac kereslet-kínálati arányának tavaly kezdődő jelentős felborulását követő árrobbanásnak minden PC- és okostelefon-gyártó megissza a levét - ez pedig soha nem látott lehetőséghez juttathatja a kínai memóriagyártókat.

A Nikkei Asia csütörtöki riportja szerint a PC-szegmens ismertebb gyártói közül a HP, a Dell, az Acer és az Asus komolyan fontolgatja, hogy kínai memóriagyártótól szerezze be a számítógépek nélkülözhetetlen komponenseinek számító DRAM-modulokat, chipeket.

A fentiek közül a HP már meg is kezdte az első kvalifikációs folyamatokat az egyik legnagyobb kínai memóriagyártó, a ChangXin Memory Technologies (CXMT) termékeivel, mely az előfeltétele annak, hogy a gyártó konfigurációiba bekerülhessenek a kínai modulok.

A lap szerint a gyártó az ellátási lánc mozgásainak év közepén zajló kiértékelését követően dönt arról, hogy rendel-e, illetve ha igen, milyen mennyiségben a CXMT neve által fémjelzett komponensekből. Fontos szempont ugyanakkor, hogy a kínai memóriamodulok - feltételezhetően nemzetbiztonsági okokból - így sem kerülhetnek majd be az amerikai piacra szánt konfigurációkba.

A HP mellett a Nikkei cikke szerint a másik nagy amerikai gyártó, a Dell is megkezdte a kínai memóriamodulok belső tesztelését attól tartva, hogy az áremelkedés az egész idei évet végigkíséri majd - a két ázsiai gyártó, az Acer és az Asus szintén nyitott a kínaiakkal történő együttműködésre az egyébként is Kínában található bérgyártók bevonásával.