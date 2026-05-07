Engedhet a Google a paraziták szorításán

Megváltoztatja spamszabályzatát a Google az európai kiadók panaszai után, így a jövőben a cég keresője vélhetően nem fogja olyan mértékben büntetni a híroldalakon és más portálokon elhelyezett kereskedelmi tartalmakat - velük együtt pedig általában véve a teljes webhelyet.

A Reuters beszámolója szerint a döntésre azután jutott a keresőóriás, hogy az érintettek panasszal éltek az Európai Bizottságnál a Google szerintük előnytelen feltételeket tartalmazó spamszabályzatával szemben, melynek eredménye egy uniós versenyjogi vizsgálat lett tavaly novemberben. A Google most a panaszosok felvetéseire reagálva, egy potenciális bírság elkerülése érdekében változtathatott a szabályokon.

Az inkriminált spamszabályzatot a Google 2024 márciusában azzal a céllal vezette be, hogy visszaszorítsa az úgynevezett "parazita SEO" technikákat, vagyis azt a jelenséget, amikor a weboldalak akár külső, akár "házon belül" gyártott kereskedelmi tartalmakat publikálnak - ezek többségében olyan tartalmak, melyekből a kiadók számára az egyik legjelentősebb bevételforrás származik.

A panaszosok beadványa szerint a megváltoztatott szabályzat általában véve túl szigorú és túlzott mértékben bünteti az affiliate és hasonló partneri tartalmakat, ami jelentős forgalomkieséshez vezethet az adott oldal felé Google irányból.

A kiadók a fentieken túl azt is kifogásolják, hogy a Google szabályzata nem elég transzparens, a büntetések pedig önkényesek, azokat nem egységesen, az egyenlő elbánás elve mentén osztják ki. A Bizottságnak elsősorban ez utóbbival, a diszkriminációmentes elbánással kapcsolatban vannak aggályai, mely a Digital Markets Act (DMA) rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen.