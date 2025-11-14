Vizsgálják a Google-t a parazita SEO miatt

Ismét versenyjogi vizsgálatot indított a Google-lel szemben az Európai Bizottság számos európai kiadó és kiadókat képviselő szervezet panasza nyomán, melyek azt sérelmezték, hogy a cég tavaly tavasszal bevezetett új spamszabályzata bevételkiesést okozott a számukra részben azáltal, hogy a keresési rangsorban hátrébb sorolta őket az amerikai cég.

Az inkriminált spamszabályzatot a Google tavaly márciusban azzal a céllal vezette be, hogy visszaszorítsa az úgynevezett "parazita SEO" technikákat, vagyis azt a jelenséget, amikor a weboldalak külső, kereskedelmi tartalmakat publikálnak a keresőoptimalizálás érdekében.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket. Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

Miért kritikus a Patch & Asset Management a kibervédelemben? (x) Az adatszivárgások jelentős része megakadályozható lenne, ha a szervezetek időben telepítenék a szoftverfrissítéseket.

A panaszosok beadványa szerint az új szabályzat általában véve túl szigorú és túlzott mértékben bünteti az affiliate és hasonló partneri tartalmakat, ami jelentős forgalomkieséshez vezethet az adott oldal felé Google irányból. Az panaszbenyújtó, érintett szervezetek közt van egyebek mellett az European Publishers Council, az European Newspaper Publishers Association és az European MAgazine Media Association.

A kiadók a fentieken túl azt is kifogásolják, hogy a Google szabályzata nem elég transzparens, a büntetések pedig önkényesek, azokat nem egységesen, az egyenlő elbánás elve mentén osztják ki. A Bizottságnak elsősorban ez utóbbival, a diszkriminációmentes elbánással kapcsolatban vannak aggályai, mely a Digital Markets Act (DMA) rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen.

A Google a vizsgálat indulása kapcsán leszögezte, hogy a szigorúbb szabályokat felhasználói visszajelzések alapján hozták meg, mivel a parazita SEO módszerek rontják a keresési eredmények minőségét és ezáltal árthatnak a felhasználóknak.