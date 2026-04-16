Asztali appot kapott a Google kereső és a Gemini

A Google böngészőn túl is elérhetővé teszi a keresőjét és AI-termékeit asztali számítógépeken: a keresőóriás hónapok óta teszteli a kereső Windows alá írt desktopos alkalmazását, amit a napokban hivatalosan is elérhetővé tett. Ugyanígy mától letölthető a natív Gemini app is macOS alá, ami a webes kezelőfelületről már ismert funkciókat kínálja.

A windowsos eszközökre fejlesztett „Google app for desktop” alkalmazás általánosan és világszerte elérhetővé vált valamennyi régióban (egyelőre angolul), és az Alt + Space billentyűkombinációval hívható elő telepítés után. A kompakt felhasználói felületen nem csak weben, de helyi fájlok és alkalmazások közt is kereséseket indíthat a felhasználó, így lényegében egy univerzális keresőként működik. A kereső fő funkcionalitásán túl az eszköztárban még elérhetők az összegzéseket készítő AI Overviews összefoglalók és az AI Mode is, mely kontextusérzékeny válaszokat, magyarázatokat és további kérdések lehetőségét kínálja fel.

A munkafolyamatok megszakításának minimalizálását szolgálja a képernyőmegosztási lehetőség, amivel a felhasználók kijelölhetnek egy adott ablakot, akár teljes képernyőt, hogy a látható tartalommal kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel az adott alkalmazás elhagyása nélkül. Az asztali Google app bejelentkezés nélkül, tehát külön fiók készítése nélkül is használható korlátozott funkcionalitással Windows 10 és 11 rendszerek alatt.

A kereső dedikált alkalmazása macOS-re egyelőre nem készült el, de a főbb AI-funkciókat az Apple gépeinek tulajdonosai is használhatják a szintén új Gemini appal. A Swift nyelvben írt Mac Gemini szolgáltatás a cég AI-asszisztensének valamennyi funkcióját és modelljeit tartalmazza, így közvetlenül asztali gépről lehet feltenni kérdéseket neki, miközben a felhasználó fájlokat tölthet fel, és használhatja a Deep Research, Canvas eszközöket is. A vállalat egyelőre úgy döntött, hogy nem listázza az alkalmazást a Mac App Store-ban, helyette egy DMG fájlt kell letölteni manuálisan a Google weboldaláról, ami minden régióban és nyelven elérhető, ahol a Gemini támogatott.

A cég ritkán készít fogyasztói asztali alkalmazásokat, eddig a böngészőalapú progresszív webes alkalmazásokat részesítette előnyben. A Google-alkalmazás a Google Drive, a Quick Share, a Google Play Játékok és a Chrome asztali appok sorába csatlakozik, de ez egyben egy pozicionálást is mutat. A Windows alapvetően a Microsoft által fejlesztett megoldásokat részesíti előnyben, mint a Copilot, de a Google a dedikált appokkal közelebb viszi a redmondiak rendszeréhez saját keresési és AI ökoszisztémáját, ezen felül közvetlen kapcsolatot alakít ki a felhasználókkal böngészőkön kívül.

Bizonyos hiányosságokkal persze még számolni kell, hiszen a Google app csak angol nyelven érhető el, és hioányoznak a vállalati integrációk is. A puding próbája az evés lesz, tehát hogy a desktopos verzió tud-e eleget nyújtani a felhasználók számára a böngészőben elérhető Google-keresőhöz képest.