Ismét kinéz egy bírság a TikToknak és a Meta-nak

A Digital Services Act, azaz a DSA-ban foglalt kötelezettségek nem teljesítését állapította meg előzetesen a kínai ByteDance és a Meta három platformjával, a TikTokkal, a Facebookkal és az Instagrammal összefüggésben az Európai Bizottság vizsgálata.

A határozathozatalt megelőző előzetes álláspont szerint az óriásplatformok két kulcsfontosságú területet érintenek: a kutatók számára biztosított közadat-hozzáférést és az illegális tartalmak bejelentési mechanizmusait.

A Bizottság megállapításai szerint mindhárom platform túl bonyolult, illetve részben félrevezető eljárásokat alkalmaz, melyek megnehezítik a kutatók számára a publikus adatokhoz való hozzáférést. Ez pedig összességében gátolja a független ellenőrzést, ami különösen abban a tekintetben lehet aggályos, hogy ezáltal a szolgáltatások kiskorúakra gyakorolt hatásainak a kutatása is jelentősen nehezebbé válik.

A másik megállapítás szerint a Meta platformjai nem biztosítanak egyszerű és átlátható, vagyis könnyen használható lehetőségeket a felhasználók számára az illegálisnak vélt tartalmak jelentésérem, ami meggátolja a káros tartalmak gyors eltávolítását, ami ismételten a kiskorúak védelme szempontjából bír komoly jelentőséggel.

A Meta a Bizottság megállapításaira reagálva közölte, a cég több változást is eszközölt a tartalomjelentési rendszereiben a DSA hatályba lépését követően, melyek a törvényi előírásoknak minden tekintetben megfelelnek, míg

a ByteDance szerint a kutatók adathozzáférése két EU-s jogszabály, a DSA és a GDPR feloldhatatlan ellentéte miatt nem valósulhat meg maradéktalanul, mivel ennek a két törvénynek a kínaiak szerint nem lehet egyszerre megfelelni.

Az üzemeltetők az EU-s jogszabályi környezet alapján most egy utolsó lehetőséget kapnak arra, hogy platformjaik működését a Bizottság észrevételei alapján kijavítsák, ellenkező esetben tetemes, globális, éves bevételüknek akár 6%-át is elérő bírságra számíthatnak.