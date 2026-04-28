1,3 milliárdot kell fizetnie a Temunak a magyarok megtévesztéséért
Gyümölcsözőnek bizonyul a Gazdasági Versenyhivatal két éve indított eljárása: a Temu online piactér európai üzemeltetője legalább 882 millió forintot fizet vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak, ezen felül pedig 437 millió forint bírságot fizet be a magyar központi költségvetésbe.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2024. márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. A versenyhatóság friss közleménye szerint a folyamat lezárult, és több problémás gyakorlatot is talált, melyeket a Whaleco elismert a jogorvoslati jogról való lemondás mellett.
A Temu az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette azt az érzetet a felhasználókban, hogy csökkentett áron vásárolhatják meg adott terméket, és az üzemeltető nem tudta igazolni, hogy az akár 95 százalékosnak feltüntetett kedvezményeknek van-e valóságtartalma. Az áruház olyan termékeket is feltüntetett akciósként, melyekre valójában nem volt érvényes árkedvezmény. A Temu a vásárlásra buzdító gyakorlatok közül a sürgető tájékoztatásokat alkalmazta, melyeknek tartalma és vizuális megjelenítése a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezte. Ezeken felül a cég megtévesztő állításokat fogalmazott meg a környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatban.
A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta, illetve azt is, hogy 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. november és 2024. szeptember között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban. Az érintett fogyasztók egy dedikált aktiváló linket fognak kapni e-mailben, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy az alternatív fizetési mód használatához szükséges információkat.
Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe. A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét a magyar központi költségvetésbe. A kötelezően előírt vállalásokat (compliance program, fogyasztók kompenzálása) a vállalkozásnak egy év alatt kell teljes körűen végrehajtania, amit a GVH utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd.
A versenyhatóság korábban már több e-kereskedőt vett sikeresen célkeresztbe. 2023 februárjában zárult le például a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piacterével, a Wish-el szemben indított vizsgálat, melynek eredményeként a platform működtetője összetett jóvátételi csomagot vállalta, illetve számos ponton módosította a működési gyakorlatát, hogy elkerülhesse a bírságot. Az About You üzemetetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH eljárásnak eredményeként. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság.