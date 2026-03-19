Rekordösszeget öl a gyártókapacitás növelésébe a Samsung

Több mint 110 billió dél-koreai wont, azaz átszámítva nagyjából 73,3 milliárd dollárt szán áldozni csak idén a Samsung Electronics a félvezetőgyártási kapacitás bővítésére és a hozzá kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységekre - jelentette be a vállalat vezetése a Samsung szerdán tartott éves közgyűlésén.

Az ország legnagyobb vállalata sajátos helyzetbe került a mesterséges intelligencia hype miatt kilőtt adatközponti beruházások miatt, hiszen a cég a világ legnagyobb memóriagyártójaként kulcsfontosságú beszállítója az adatközponti hardvereket gyártó partnereknek, így köztük a világ legértékesebb cégének számító Nvidia-nak is.

A Samsung gyáregységeiben készülő, AI-szerverekbe szánt speciális, nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) legújabb generációjának előállítása és szállítása azonban a tavalyi évben jelentősen elmaradt a várakozásoktól, amit a legnagyobb helyi rivális, az SK Hynix jó érzékkel használt ki és vált egy időben - átmenetileg - a világ legnagyobb memóriagyártójává.

Az óriáscég ezt a nyomást próbálja csökkenteni a fenti, rekord összegű ráfordítással, melynek mértékéről sokat elárul, hogy a világ legnagyobb félvezetőgyártója, a TSMC idén "mindössze" 50 milliárd dollárnyi CAPEX-et jelzett előre.

A dél-koreaiak számára a termelés felfuttatása elemi érdek egyben, hiszen a memóriapiacon kialakult túlkereslet mielőbbi megoldása nélkül a Samsung egyéb, kulcsfontosságú üzletágai is sérülnek. Ilyen terület lehet többek között az okostelefongyártás, melynek költségei a növekvő memóriaárak miatt drasztikusan nőttek az elmúlt fél évben és a cég mostanra eljutott oda, hogy legújabb, csúcskategóriás okostelefonjainak egy részébe a Microntól kellett memóriachipeket beszerezni.