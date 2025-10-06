Idővel az űrbe költözhetnek az adatközpontok
Az adatközponti kapacitás-igény exponenciális növekedése egyre komolyabb fejfájást okoz a nagy technológiai multiknak és más üzemeltetőknek, ám egyre többen vélik úgy, hogy ezek egy részére megoldást jelenthetne, ha a létesítmények a világűrbe kerülnének - köztük Jeff Bezos, az Amazon és a Blue Origin alapítója.
Az adatközpontok építése és üzemeltetése manapság egyre komolyabb kihívás elé állítja a technológiai iparágat, hiszen a számítási kapacitás rendelkezésre állásának komoly ára van akár villamos(energiában) akár más, természeti erőforrást (melyek közül az egyik legfontosabb a víz) tekintve. A szakma ezért lázasan keresi a módját annak, hogyan lehetne a kapacitást a lehető legkevésbé fájdalmasan növelni, melynek az egyik lehetséges iránya éppen a világűr lehet.
Többek között erről beszélt Jeff Bezos, az Amazon és a Blue Origin űripari vállalat alapítója egy Turinban megrendezett szakmai rendezvény kerekasztal-beszélgetésén, ahol a milliárdos kifejtette, hogy a következő 10-20 éves távlatban minden valószínűség szerint megjelenhetnek az első, gigawatt-kapacitású adatközpontok az orbitális pályán.
Bezos szerint a világűrbe telepített adatközpontok a környezetterhelésre adott legfrappánsabb megoldást adhatják azzal, hogy egyrészt az űrben folyamatosan rendelkezésre áll a napenergia, másrészt pedig nincs szükség vízre a szerverfarmok hűtéséhez.
Az Amazon alapítója hozzátette, a világűrbe küldött adatközpontok megjelenése a műholdak természetes evolúciójához hasonlítható, kiemelve a meteorológia, illetve később a kommunikáció területén elért eredményeket.
Bármennyire is jól hangzik elsőre, a világűrbe juttatott adatközpontoknak ezzel együtt megvannak a maguk gyengeségei is. A földitől teljesen eltérő körülmények miatt egy ilyen komplexum üzemeltetése, karbantartása és bővítése rendkívül költséges feladat lenne, nem beszélve a feljuttatásról, mely mindig magában hordozza a kudarcot, egy balul sikerült kilövéssel pedig az értékes technológia is megsemmisülhet.
Egyelőre az sem teljesen világos, hogy ezek az adatközpontok milyen kommunikációs csatornákon keresztül érnék el a földi klienseket úgy, hogy a kapcsolati sebesség és egyéb paraméterek ne befolyásolhassa számottevően a szolgáltatás minőségét.