Rövidesen még gyorsabban jöhet az internet az űrből
Jelentős mértékben nőhet az alacsony Föld körüli pályán lévő, internetszolgáltatást nyújtó műholdas konstellációk kapacitása a jövőben, ha az FCC április végén megszavazza a konstellációk teljesítményét korlátozó, '90-es években hozott szabályok megváltoztatását.
Rövidesen megszüntethet több idejét múlt, műholdas hálózatokra vonatkozó teljesítményszabályozási előírást az illetékes amerikai kormányszerv, a Federal Communications Commission, azaz az FTC. A szervezet tegnapi közleményében jelezte, hogy a távközlési műholdak teljesítményszabályozásának felülvizsgálatán dolgozik, az új keretrendszerről pedig április 30-i ülésén szavaz majd.
Az FCC szerint az új spektrumhasználati szabályozás az alacsony Föld körüli pályán (Low Earth Orbit, LEO) lévő műholdas konstellációk - azaz például a Starlink - adóteljesítményére és a felhasznált spektrumkeretre egyaránt hatással lehet majd.
A szervezet közleménye alapján a megújult szabályozási keretnek köszönhetően a műholdas internetszolgáltatók kapacitása a jelenlegi szint akár hétszeresére is nőhet majd, ami lehetővé teszi a piaci szereplők számára a kínált sávszélesség növelését, egyben a szolgáltatás rendelkezésre állásának javítását - különösen kedvezőtlen vételi viszonyok esetén.
Az új keretrendszer egy '90-es években, az akkori környezetnek megfelelően kialakított működési struktúrát változtat meg, illetve részben ír felül. A jelenleg érvényben lévő EPFD-keretrendszert (ekvivalens teljesítmény-fluxussűrűség) még a geostacionárius pályán (GSO) lévő műholdak teljesítményéhez igazították, ezt az új javaslat teljesítményalapú GSO-védelmi kritériumokkal váltaná fel.
Az új keretrendszer emellett figyelembe veszi a modern távközlési műholdak jobb spektrummegosztási és felhasználási képességeit, így többek között kezeli az adaptív kódolást és modulációt (ACM) is.
Elon Musk űripari cége, a SpaceX először 2024-ben fordult petícióval az FCC-hez az elavult szabályozás megváltoztatása érdekében, a változtatásokat azonban a kezdetek óta ellenezték a GSO-ra berendezkedett amerikai műholdas távközlési cégek, köztük a Viasat és a DirecTV, mivel úgy vélik, hogy a LEO műholdak teljesítményszintjének emelése óhatatlanul interferenciát okozhat majd.