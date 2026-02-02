Egymillió műholdból állna a SpaceX űr-adatközpontja

Az emberiség sok szempontból kinőtte a Földet, és egyre inkább úgy tűnik, hogy az adatközponti kapacitás növelése terén is a határait feszegeti, legalábbis erre utal, hogy egyre több űripari cég kezd komolyan gondolkodni abban, hogy az adatközpontokban a világűrben van a legjobb helyük.

Ilyen cég például Jeff Bezos Blue Originje, illetve Elon Musk SpaceX-e is, melyek közül utóbbi meg is tette az első lépést abba az irányba, hogy megvalósítsa ez irányú terveit. A vállalat a hétvégén benyújtotta az első olyan engedélykérelmet az illetékes amerikai hatósághoz, a Federal Communications Commission-höz (FCC), mely egy kifejezetten adatközponti célú műholdhálózat felbocsátását és pályára állítását célozza.

A hatósághoz benyújtott dokumentumok tartalmát illetően kétségtelenül a legmegdöbbentőbb számadat a flotta mérete:

A SpaceX tervei szerint az orbitális pályán lévő adatközpontot ugyanis egymillió műhold alkotná, melyek sávosan, egymástól 50 kilométeres távolságban helyezkednének el.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz. Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

Megélhetési IT: krónikus tünet vagy új normalitás? Amikor a szerelem, a hivatás megélhetéssé szelídül, a billentyűzet pedig szerszám lesz.

A vállalat indoklása szerint az orbitális pályán lévő adatközpontok minden szempontból a leghatékonyabb módját jelentik a növekvő adatközponti kapacitás kiszolgálásának, mivel a rendszert teljes egészében napenergiával lehetne üzemeltetni, emellett a karbantartási költségeken is jelentős összegeket lehetne spórolni.

A mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor ott lehetnek a tetemes összegre rúgó feljuttatási költségek és a már így is meglehetősen túlzsúfolt műholdpályákkal kapcsolatos potenciális problémák.

Utóbbi kapcsán az egymillió potenciális műholdból álló flotta méretét érdemes összehasonlítani a jelenlegi Starlink-konstellációval. A SpaceX eddig hivatalosan 11 ezer távközlési műholdat küldött alacsony Föld körüli pályára, a valóságban azonban ennél valamivel kevesebb eszköz alkotja a hálózatot a sikertelen startok, a leselejtezések és egyéb műszaki problémák miatt.

A vállalat éppen január első felében kapott engedélyt újabb 7500 Starlink Gen2 műhold pályára állításához, melynek köszönhetően az új generációs műholdak száma 2031-re elérheti majd a 15 ezret. A cég 2020-ban eredetileg ennek a kontingensnek a duplájára nyújtott be engedélyt az FCC-hez, így valószínű, hogy a SpaceX egymilliós adatközpont-flottáját is lehúzza valamelyest az illetékes hatóság.