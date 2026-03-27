Megnyerte első csatáját a Pentagonnal szemben az Anthropic

Első fokon helyt adott az Anthropic keresetének a kaliforniai szövetségi bíróság, mellyel az AI-modelleket fejlesztő cég megnyerte első csatáját az amerikai védelmi minisztériummal szemben. A perben a Pentagon március eleji határozatában foglaltak végrehajtásának ideiglenes tiltását rendelte el a bíró arra hivatkozva, hogy a minisztérium, illetve annak vezetője. Pete Hesgeth az Antrhipiccal szembeni bosszúhadjárata során alkotmányellenes eszközökhöz nyúlt.

A szervezet és az AI-cég vitája február végén mérgesedett el komolyabban, amikor Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója közölte, hogy nem kíván korlátlan hozzáférést biztosítani hadászati és felderítési célokra saját technológiájához, akkor sem, ha az adott tevékenység a Pentagon érvelése szerint egyébként törvényes, alkotmányos keretek közt zajlik.

Pete Hegseth védelmi miniszter ezt követően fenyegette meg a céget azzal, hogy kockázati tényezővé nyilvánítja az Anthropicot, mely azzal jár, hogy vállalat minden olyan partnerénél azonnali hatállyal ki kell vezetni a Claude modellek használatát, melyek beszállítói vagy egyéb, kormányzati mellé-alárendeltségi kapcsolatban vannak a Védelmi Minisztériummal.

Ezt a fenyegetését végül március 5-én beváltotta a minisztérium, amit az Anthropic a bíróságon - első fokon sikerrel - támadott.

Az elsőfokú ítélet szerint Hegseth túllépett a hatáskörén, amikor az Anhtropic besorolásáról döntött, emellett a bíró közölte, hogy

Az Anthropic megbüntetése azért, mert nyilvános figyelmet irányított a kormány szerződéskötési álláspontjára, klasszikus esete az Első Alkotmánykiegészítésbe ütköző illegális megtorlásnak.

A bíróság emellett arra a következtetésre jutott, hogy a Pentagon határozatában foglaltak annak indoklásával ellentétben egyáltalán nem a nemzetbiztonsági érdekek figyelembe vételével születtek, hanem azzal a céllal, hogy megbüntessék az Anthropicot.