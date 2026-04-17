A keresési adatok megosztására kötelezné a Google-t az EU

Többek között a nagy technológiai óriások hatékonyabb szabályozásának ígéretével jött létre többéves jogalkotói procedúrát követően az Európai Unió digitális piacokat szabályozó jogszabályi kerete, a Digital Markets Act (DMA), mely többek közt arra is kiterjed, hogy a Google-nek tilos saját termékeit és szolgáltatásait előnyben részesítenie platformjain.

Az Európai Bizottság (EB) január végén két eljárást indított a Google ellen, hogy iránymutatást nyújthasson a DMA-ban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez. Az első eljárás a Google azon kötelezettségére vonatkozott, hogy biztosítson a külsős fejlesztők számára ingyenes és tényleges interoperabilitást a Google Android operációs rendszere által vezérelt hardver- és szoftverfunkciókkal, míg a második eljárásban arra próbálja kötelezni a céget, hogy a külsős keresési szolgáltatásokat nyújtó felek is hozzáférhessenek a Google Kereső birtokában lévő anonimizált adatokhoz.

Utóbbival kapcsolatban az EB tegnap osztotta meg előzetes megállapításait, és egyértelműen arra utasította a keresőcéget, hogy tegye lehetővé a külsősök által fejlesztett keresőmotorok (úgynevezett adatkedvezményezettek) számára, hogy tisztességes és észszerű feltételek mellett hozzáférjenek a Google által birtokolt keresési adatokhoz, például a rangsorolási, lekérdezési, kattintási és megtekintési adatokhoz.

Az intézkedés célja, hogy a versenytársak optimalizálhassák keresési szolgáltatásaikat és így valódi alternatívát jelenthessenek a piacot erősen ledomináló Google Keresővel szemben. Az adatmegosztási kötelezettség magába foglalná a Google keresési funkcióval rendelkező AI-alapú chatbotjával kapcsolatos adatokat is.

Clare Kelly, a Google versenyjogi tanácsadójának nyilatkozata nem vetít előre békés rendezést, mivel a cég küzdeni fog a túlzónak ítélt intézkedések ellen a felhasználók magánszférájára jelentett kockázatok miatt. Mivel európaiak százmillió bízzák a Google-re a legérzékenyebb kereséseiket, beleértve az egészségükkel, családjukkal, pénzügyeikkel kapcsolatos személyes kérdéseket is, ezért a cég szerint veszélyes lenne harmadik felek kezébe adni az információkat.

A javasolt intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság nyilvános konzultáció keretében kéri fel az érdekelt feleket a véleményük megosztására, amire május 1-ig kapnak lehetőséget. A Bizottság ezután értékelni fogja az érdekelt felek és a Google visszajelzéseit, melyeket felhasznál a végleges határozatban szereplő intézkedések kiigazítására, ezt a végleges határozatot július 27-ig kell elfogadni.

A Google 2017 óta 9,71 milliárd euró (11,43 milliárd dollár) bírságot halmozott fel különféle trösztellenes szabályok megsértése miatt Európában. A digitális piaci törvény megsértéséért kiszabható bírságok a vállalatok globális éves bevételének akár 10%-át is elérhetik.