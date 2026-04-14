Szigorúbb kontroll alá eshet a ChatGPT az EU-ban

Az OpenAI adatszolgáltatása nyomán bizonyossá vált, hogy a ChatGPT felhasználóinak száma túllépi az online óriásplatformmá való minősítéshez szükséges küszöbértéket, és mivel több mint átlagosan havi 45 millió aktív felhasználóval rendelkezik, így a digitális szolgáltatások működését szabályozó jogszabályi keretrendszer, a Digital Services Act (DSA) szigorúbb elbírálási fokozata alá eshet. Az Európai Bizottság ennek fényében bejelentette, hogy külön vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy az OpenAI generatív AI szolgáltatása tekinthető-e online keresőmotornak, utána lehet az online óriásplatformok (VLOP) és nagyon népszerű keresőprogramok (VLOSE) kategóriájában vizsgálni.

A bizottság szerint a nagy nyelvi modellekre épülő szolgáltatások potenciálisan a DSA hatálya alá tartozhatnak, de a kérdéses eseteket egyedileg kell elbírálni. Az úgynevezett nagy vagy meghatározó online platformok (VLOP) és népszerű keresőprogramok (VLOSE) körét meghatározott metrikák, de leginkább az elért felhasználószám alapján határozza meg a jogszabály - egészen pontosan 45 millió aktív európai felhasználónál lépnek hatályba a szigorúbb előírások. Az OpenAI által szolgáltatott adatok szerint a ChatGPT keresőnek körülbelül 120,4 millió átlagos havi aktív felhasználója volt az EU-ban a tavaly szeptember végéig tartó hat hónapban.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Amennyiben a vizsgálat során sikerül egyértelműen megállapítani, hogy adott szolgáltatás VLOP-besorolás alá esik, a bizottság utasíthatja arra a platformot, hogy végezzen kockázatelemzést, valamint stratégiát dolgozzon ki az illegális és káros tartalmak kezelésére. A szakértők szerint a ChatGPT után várhatóan más nagy nyelvi modellekre épülő AI-szolgáltatásokkal szemben is hasonló ellenőrzésekre lehet számít. A DSA megsértése esetén a bírság maximális mértéke a vállalat éves globális forgalmának 6 százaléka lehet.

A DSA létrejöttének legfőbb alapját az adta, hogy a jogszabályt előterjesztő Európai Bizottság úgy látta, hogy néhány, különösen nagy piaci szereplő az információmegosztás és az online kereskedelem kvázi nyilvános színterévé vált, ezzel pedig együtt járnak bizonyos kockázatok is többek közt a felhasználói jogok és az információáramlás kapcsán, ezért a területet szükségessé vált újra szabályozni.

A DSA egyebek mellett olyan előírásokat tartalmaz, melyek az utóbbi években különösen szenzitív témaként jelentek meg elsősorban a közösségi platformok működése során, így például a jogszabály értelmében a jövőben tiltott a bizonyos személyes adatok alapján (vallási, politikai nézet) történő hirdetéselhelyezés, jelölniük kell a platformoknak a mesterséges intelligencia által előállított tartalmakat, illetve éves jelentést kell kiadniuk (az elsőt mai határidővel) arról, hogy a platformjuk milyen rendszerszintű kockázatokat (például fiatalkorúak biztonságának vagy a szólás- és véleményszabadság veszélyeztetése) hordoz magában, illetve hogyan kezelik azokat.