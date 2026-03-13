A Térképbe is Geminit pakol a Google

A Google egyre mohóbban épít be újabb AI-funkcióikat termékeibe, így szinte már számítani lehetett rá, hogy egyik legfontosabb szolgáltatása, a Google Térkép sem marad Gemini nélkül. A már több mint havi kétmilliárd felhasználóval rendelkező Google Térkép elsősorban hirdetések és promóciók elhelyezésevel generál bevételt, illetve díjat számít fel a vállalatoknak a Térkép API-jaihoz és a helyadatokhoz való hozzáférésért, és piacvezető pozíciója ellenére a keresőóriás egyik legkevésbé monetizált termékéről van szó.

Mától kezdődően fokozatosan kezd el megjelenni a chatbottal való csevegés lehetősége a navigációs szolgáltatásban, ami az Ask Maps nevű funkcióval érkezik. A Gemini-alapú rendszer a megszokott beszélgetős-párbeszédes stílusban tervez útvonalakat, vagy válaszol meg összetett kérdéseket a felhasználó parancsától függően. Például meg lehet tőle kérdezni, hogy hova lehet beülni kávézni a közelben, miközben töltjük a telefont, vagy hol található kivilágott teniszpálya éjszaka. Ha valaki utazás közben a helyi érdekességekre, vagy egy éttermi ajánlásra kíváncsi, nem kell elhagynia sem az alkalmazást, hogy egy másik alkalmazásban megkeresse az őt érdeklő információkat - és a Google célja valójában épp az lehet, hogy minél több ideig tartsa saját alkalmazásán belül a felhasználókat.

A keresőóriás bejelentése szerint az Ask Maps figyelembe veszi a felhasználó preferenciáit a válaszadás során a már meglévő felhasználó adatok elemzésével, például a mentett vagy gyakran látogatott helyeket.

A keresőcég ezen felül még a navigációs élmény eddigi legjelentősebb átalakulását ígéri az évtizedben az Immersive Navigation bevezetésével, ami lényegében a való életben látható objektumok valósághűbb megjelenítését ígéri egy speciális 3D-s nézettel. A különféle felüljárók, gyalogátkelőhelyek és nevezetességek is többek közt az AI-nak köszönhetően pontosabb megjelenítést kapnak az Utcaképből és a légifelvételekből származó adatok egybefésülésével. Az új mód gyorsabban reagál autóvezetés közben is, és próbálja megmutatni az útvonal nagyobb részét, a hangos navigációban pedig előrejelezni a következő kanyar utáni kanyart a kevesebb meglepetés érdekében.

A chatbotot a keresősáv közelében elhelyezett gombbal lehet majd előhívni, de első körben csak az Egyesült Államokban és Indiában próbálható ki az androidos és iOS-es mobilalkalmazásokban, később érkezik meg a webes böngészős szolgáltatásba és további régiókba. Az Immersive Navigation már mától elérhető mobilplatformon, de a következő hónapokban szakaszos bevezetéssel fog eljutni a világ valamennyi felhasználójához.