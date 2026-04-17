Távozik a Netflix kulcsembere

Otthagyja a Netflixet annak társalapítója, Reed Hastings, aki csaknem 30 éven keresztül volt a streaming óriás menedzsmentjének meghatározó tagja - jelentette be a vállalat az első negyedéves pénzügyi eredmények ismertetését követő konferenciahíváson.

A közlemény szerint Hastings nem jelölteti magát újra a vállalat júniusban esedékes részvényesi közgyűlésén az igazgatótanács elnöki pozíciójába, melyet 2023 óta tölt be, helyette jótékonykodással és "újabb kihívások keresésével" tölti majd idejét.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Hastings 1997-ben társával, March Randolph-fal közösen alapította a Netflixet, mely az alapítását követő első évtizedben kizárólag postai úton működő DVD-kölcsönzőként üzemelt.

A szolgáltatás a DVD-korszak jelentős fellendülésével óriási népszerűségre tett szert az ezredforduló elején, majd miután az első évtized közepétől fokozatosan adottá váltak a technológiai feltételek a szélessávú internet megjelenésével, a platformot áthelyezték az online térbe, ezzel 2007-ben létre jött a ma is ismert havi előfizetéses online streamingszolgáltatás.

A távozó vezető 1999-től egészen 2023-ig vezérigazgatóként irányította a vállalatot, amikor átadta a stafétát Ted Sarandosnak és Greg Petersnek egy jórészt a pandémia jelentette meglehetősen turbulens időszakot követően, melynek egyik velejárója a konkurencia jelentős erősödése volt.

A vállalat azóta fokozatosan nyitott más vertikumok felé, így megjelentek például a videojátékok a platformon, és a repertoárban elérhető műfajok köre is kiterjedt, így többek között exkluzív sportközvetítések, valóságshow-k és podcastek is megjelentek a Netflix kínálatában.

A cég előtt álló egyik legnagyobb kihívást a Warner Bros Discovery Paramount általi felvásárlása jelenti, mely ráadásul a Netflix korábbi szándékaival szemben valósul meg, a WBD-t ugyanis ellenséges felvásárlással szerezte meg a Paramount a Netflix elől.