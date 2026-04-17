Szerző: Koi Tamás

2026. április 17. 09:12

Távozik a Netflix kulcsembere

Otthagyja a Netflixet a cég társalapítója, Reed Hastings, aki 30 éven keresztül volt kulcsfigurája a streaming óriásnak. Távozása aligha jár majd azonnali turbulens hatással, de a Netflix előtt ettől függetlenül is komoly kihívások állnak majd a következő időszakban.

Otthagyja a Netflixet annak társalapítója, Reed Hastings, aki csaknem 30 éven keresztül volt a streaming óriás menedzsmentjének meghatározó tagja - jelentette be a vállalat az első negyedéves pénzügyi eredmények ismertetését követő konferenciahíváson.

A közlemény szerint Hastings nem jelölteti magát újra a vállalat júniusban esedékes részvényesi közgyűlésén az igazgatótanács elnöki pozíciójába, melyet 2023 óta tölt be, helyette jótékonykodással és "újabb kihívások keresésével" tölti majd idejét.

Hastings 1997-ben társával, March Randolph-fal közösen alapította a Netflixet, mely az alapítását követő első évtizedben kizárólag postai úton működő DVD-kölcsönzőként üzemelt.

A szolgáltatás a DVD-korszak jelentős fellendülésével óriási népszerűségre tett szert az ezredforduló elején, majd miután az első évtized közepétől fokozatosan adottá váltak a technológiai feltételek a szélessávú internet megjelenésével, a platformot áthelyezték az online térbe, ezzel 2007-ben létre jött a ma is ismert havi előfizetéses online streamingszolgáltatás.

A távozó vezető 1999-től egészen 2023-ig vezérigazgatóként irányította a vállalatot, amikor átadta a stafétát Ted Sarandosnak és Greg Petersnek egy jórészt a pandémia jelentette meglehetősen turbulens időszakot követően, melynek egyik velejárója a konkurencia jelentős erősödése volt.

A vállalat azóta fokozatosan nyitott más vertikumok felé, így megjelentek például a videojátékok a platformon, és a repertoárban elérhető műfajok köre is kiterjedt, így többek között exkluzív sportközvetítések, valóságshow-k és podcastek is megjelentek a Netflix kínálatában.

A cég előtt álló egyik legnagyobb kihívást a Warner Bros Discovery Paramount általi felvásárlása jelenti, mely ráadásul a Netflix korábbi szándékaival szemben valósul meg, a WBD-t ugyanis ellenséges felvásárlással szerezte meg a Paramount a Netflix elől.

