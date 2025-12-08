Mi változhat egy Netflix - WBD friggyel és mi nem?

Óriási összegért, nagyjából 82,7 milliárd dollárért cserébe felvásárolná a Netflix a Warner Bros Discovery (WBD) streaming és studio üzletágát - jelentették be a felek pénteken röviddel azt követően, hogy szárnyra kaptak az első pletykák arról, hogy a WBD három kérője (Netflix, Paramount és Comcast) közül a Netflixszel kezdett tárgyalásba a patinás stúdió menedzsmentje.

A piaci konszolidáció a médiapiac e szegmensében egyáltalán nem új keletű jelenség, hiszen maga az eladósorba került cég is viszonylag fiatalnak számít ezen a részpiacon, miután a WarnerMedia és a Discovery egyesülésével csupán 2022 áprilisában jött létre a Warner Bros Discovery.

De lehetne a sorban említeni az MGM Amazon általi felvásárlását vagy éppen a Skydance-Paramount üzletet, ezek közül ugyanakkor egyiknek sem volt és lehetséges olyan átütő hatása a médiapiacra, mint a pénteken bejelentett frigynek.

Mindenekelőtt azonban fontos tisztázni, mi képezi a jelen üzlet tárgyát. A bejelentés alapján a Netflix a fentebb említett csaknem 83 milliárd dollárért cserébe a Warner Bros film- és tévéstúdióját, HBO Max streamingszolgáltatást és az HBO tévécsatornákat szerezné meg, emellett az üzlet részét képezheti a gaming divízió, a Warner Bros Games is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

A két cég egybeolvadása leginkább a havi előfizetéses online streamingpiacot (SVOD) bolygatná fel. Itt egyelőre az eddigi nyilatkozatok szerint úgy tűnik, a Netflix a két szolgáltatót/szolgáltatást párhuzamosan kívánja majd üzemeltetni, Greg Peters, a vállalat egyik vezérigazgatója legalábbis az megállapodás megkötését bejelentő konferenciahívás során utalt rá, hogy az HBO márka túl népszerű ahhoz, hogy csak úgy beszántsák. Más kérdés, hogy azt már a cég dönthetné el, hogy hogyan csomagolja egybe ezeket a szolgáltatásokat.

Az SVOD-piacon a Netflix jelenleg mintegy 300 millió fizető ügyféllel rendelkezik, míg az HBO Max-nál ugyanez a szám globálisan nagyjából 125-130 millió, vagyis a két entitás egy tető alá kerülésével a Netflix jelentős mértékben növelni tudná piaci befolyását még akkor is, ha a két szolgáltatás továbbra is két márkanév alatt, küllön kerülne értékesítésre.

A témában péntek óta megszólaló szakértők szerint az ügylet egyik legfőbb kerékkötője éppen ez lehet, ugyanis az akvizícióval a Netflix mindenhol domináns piaci szereplővé válna, miközben az Egyesült Államokban egyes statisztikák alapján ma még hajszállal előzi az Amazon.

Az akvizíciókkal felépített piaci erőfölényt azonban a legtöbb versenyhatóság nem nézi jó szemmel, bár az ügylet engedélyeztetése bizonyos vállalásokkal átvihető, jó példa erre az Activision-Blizzard 2023-as beolvadása a Microsoftba.

Az ügylet létrejötte mégsem feltétlenül fogyasztójogi szempontból lehet aggályos, hanem azért, mert ez is egy újabb szöget verne be a filmszínházak koporsójába. A Netflix számára ugyanis elsődleges prioritást élvez az előfizetőszám növelése, aminek egyik hatásos eszköze, hogy a blockbusterek premierjét fokozatosan átterelik a streamingplatformokra, illetve a mozis és streaming bemutató közt eltelt időt folyamatosan csökkentik.

Egy ilyen fordulat rendkívül kedvezőtlenül hatna a koronavírus-világjárvány által súlyosan megtépázott, éppen csak feltápászkodó moziiparra, de a tartalomkészítőknek sem feltétlenül kedvezne, mivel ezzel a független forgatókönyvírók és más hollywoodi alkotók eggyel kevesebb helyen tudnak maguknak gyártópartnert találni.

Nem beszélve arról, hogy számos amerikai filmcsillag (köztük éppen a Warner Bros egyik fontos arcával, Christopher Nolannel) nem hajlandóak együtt dolgozni a Netflixszel, ami rövid távon mindenképpen komoly fejtörést okozhatna Hollwoodban.

Ma még rendkívül nehéz megállapítani, hogy a Netflix-Warner Bros házasságból pontosan mi fog kisülni, ha egyáltalán végbe mehet majd a frigy (a tervek szerint valamikor jövőre). Mindenesetre az ügyletet az olyan nagy stúdiók, mint a szintén ajánlatot tevő, streaming lábbal s rendelkező Paramount, netán a Disney aligha fogják jó szemmel nézni, de a moziüzemeltetők is elmorzsolhatnak egy könnycseppett a pénteki bejelentést követően, ahogy feltételezhetően a lánc legvégén lévő szereplőre, a nézőre sem az előfizetési díjak csökkenése vár majd