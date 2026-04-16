A belépésének évében elviheti a foldable-piac felét az Apple

Még idén a boltokba kerülhet - ha nem is feltétlenül minden régióban - az Apple első, hajlítható kijelzővel rendelkező iPhone-ja, ami komoly kihívások elé állíthatja a piac többi szereplőjét, így elsősorban a szegmenst uraló dél-koreai Samsungot.

A Counterpoint Research friss, az Egyesült Államokra vonatkozó előrejelzése szerint az Apple belépése az új termékkategóriába a szegmens létezésének eddigi legnagyobb jelentőségű eseménye lehet, így a piackutató például arra számít, hogy csak idén 48%-kal több foldable telefont adnak majd el az USA-ban, mint egy évvel korábban.

forrás: counterpoint research

Ezt tetézi, hogy az Apple az előrejelzés szerint már idén megszerezheti az amerikai foldable piac csaknem felét (46%-át), ami első olvasatra meglehetősen ambíciózus növekedést mutat, különösen annak fényében, hogy a riválisok mostanra csaknem teljesen kiköszörülték a termékkategória megjelenésének első éveit kísérő csorbákat és aki akar, az ma már egy szinte kompromisszummentes foldable-t tud vásárolni magának akár a Samsungtól, akár olyan riválisoktól, mint a Motorola vagy a Google.

Az Apple a kutatócég szerint mindenkitől elvesz majd tortaszeleteket, méghozzá közel azonos arányban - a Samsung piacrésze 51%-ról 29%-ra, a Motoroláé 44%-ról 23%-ra, a Google-é pedig 5%-ról 3%-ra eshet majd vissza idén.

Az előrejelzés szerint ezzel együtt is főleg a meglévő iPhone-felhasználók, azok közül is a prémium modelleket vásárlók nyithatnak majd az Apple első hajlítható kijelzős készüléke felé, kisebb részben pedig a most androidos foldable-lel rendelkezők pártolnak majd át a másik táborba.

A Counterpoint globális előrejelzést egyelőre nem tett közzé az érintett piacról, vélhetően már csak azért sem, mivel a limitált komponensellátás miatt korántsem biztos, hogy az első Apple foldable iPhone a többi modellhez hasonlóan minden régióban piacra kerül idén.