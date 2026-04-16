Nem kérhet pénzt a WhatsApp a külsős AI-asszisztensektől

A Meta március végén jutott arra, hogy ideiglenesen egy évig engedélyezné a külsős általános célú AI-chatbotok fejlesztői számára, hogy a WhatsApp Business API-n keresztül is elérhessék ügyfeleiket Európában. Az eredeti elképzelés szerint azonban az AI-szolgáltatóknak üzenetenként kellene fizetniük kvázi használati díjat a platform számára, ami hosszabb beszélgetések esetén komoly kiadásokat jelenthet. Az elképzelést már akkor is kritizálták a versenytársak, mivel a kritikus hangok szerint a fizetős hozzáférés valójában csak egy újabb nehezítő tényező lenne és nem biztosítana egyenlő feltételeket a cég saját AI-megoldásaival szemben.

A Bizottság előzetes értékelése alapján a Meta által kitalált rendszer így ebben a formában továbbra is versenykorlátozó lehet, mivel hátrányos helyzetbe hozhatja a rivális AI-asszisztenseket, miközben erősítheti saját Meta AI megoldásának piaci pozícióját. Az uniós szerv ezért ideiglenes intézkedésben arra kötelezi a közösségi óriást, hogy a tavaly október előtt alkalmazott feltételekkel állítsa vissza a külsős AI-fejlesztők hozzáférését.

A Meta természetesen nem ért egyet a döntéssel, amit főként azzal indokol, hogy a fizetős modellt a prémium szolgáltatás jellege is indokolka, továbbá hogy az EU beavatkozásával a nagy techcégek is kvázi „ingyen” használhatják a rendszert, így a költségeket így végső soron a kisebb vállalkozások viselnék.

Az ideiglenes intézkedés egy rendkívül erős eszköz az uniós versenyjogban, amihez akkor nyúlnak a döntéshozók, ha fennáll a veszélye a később már nem visszafordítható piaci károknak. Az AI-szegmensben látható gyors fejlődés miatt a Bizottság attól tart, hogy a platformhozzáférés korlátozása hosszú távon visszafordíthatatlan versenyelőnyt biztosíthat a Meta számára.

A Meta és az Európai Bizottság közötti vita kulcskérdése lényegében az, hogy egy domináns platform jogosan kérhet-e díjat az ökoszisztémájához való hozzáférésért, ha ez a gyakorlat a verseny tényleges korlátozásához vezet. Az ügy ebből kifolyólag precedensértékű lesz, és meghatározhatja a platformgazdaság új működési kereteit az AI-integrációk korában.

Az Európai Bizottság február elején küldte meg a Metának előzetes megállapításait arról, hogy a cég megsértette az európai versenyjogi szabályokat a külsős cégek AI-asszisztenseinek korlátozásával a WhatsApp üzenetküldőben. A cég frissített szabályzata ugyanis megtiltja a külsős AI-szolgáltatók számára, hogy a WhatsAppon keresztül kommunikáljanak ügyfeleikkel, amennyiben AI-hoz kapcsolódik az elsődlegesen kínált szolgáltatásuk. Ennek eredményeként 2026. január 15. óta a WhatsAppon elérhető egyetlen AI-asszisztens gyakorlatilag a Meta saját Meta AI szolgáltatása, míg a versenytársak alternatívái nem rúghatnak labdába ezen a felületen keresztül.

A Meta korábban azzal indokolta a korlátozásokat, hogy az AI-chatbotok tömeges használata komoly terhelést jelentene a platform infrastruktúrájának. A vállalat szerint ráadásul a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek számos más csatornán keresztül is elérhetik a felhasználókat, használhatnak például alkalmazásboltokat vagy webes felületeket.