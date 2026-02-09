Engednie kell a WhatsAppnak az AI-asszisztensek szorításán

Az Európai Bizottság megküldte a Metának előzetes megállapításait azzal kapcsolatban, hogy a cég megsértette az európai versenyjogi szabályokat azzal, hogy korlátozza a külsős cégek AI-assziszteneit a WhatsApp üzenetküldőben. A szerv tavaly decemberben indított versenyjogi vizsgálatot annak megállapítására, hogy a közösségi óriás WhatsApp platformjának új szabályzata sérti-e az uniós versenyjogi szabályokat. A Meta tavaly október óta érvényes Business Solution Terms szabályzata ugyanis megtiltja a külsős AI-szolgáltatók számára, hogy a WhatsAppon keresztül kommunikáljanak ügyfeleikkel, amennyiben AI-hoz kapcsolódik az elsődlegesen kínált szolgáltatásuk, ennek érdekében a WhatsApp üzleti API-ját is módosította.

Ennek eredményeként 2026. január 15. óta a WhatsAppon elérhető egyetlen AI-asszisztens gyakorlatilag a Meta saját Meta AI szolgáltatása, míg a versenytársak alternatívái nem rúghatnak labdába. A Meta AI nevű chatbot és virtuális asszisztens március óta érhető el a WhatsAppon belül az európai piacokon.

A Bizottság kifogásközlése (State of Objections) szerint ez a hozzáállás akadályozhatja a külsős feleket abban, hogy szolgáltatásaikat a WhatsAppon keresztül értékesítsék az Európai Gazdasági Térségben (EGT). A Meta esetében valószínűsíthető, hogy a korlátozással visszaél saját domináns piaci pozíciójával, mivel az üzenetküldő fontos belépési pontot jelent az általános célú AI-asszisztensek fogyasztókhoz való terjesztéséhez. A szervezet ezért azonnali átmeneti intézkedésekre szólítja fel a vállalatot a verseny károsításának kockázata miatt.

Most a vállalatnál pattog a labda, hogy kötelezettségvállalásokat tegyen az egyelőre nem jogerős döntésre válaszul. A kommunikációs platform szóvivője korábban azzal védekezett, hogy a feltételezés is alaptalan, az alkalmazás alkalmazásprogramozási felületét, azaz API-ját nem úgy tervezték, hogy tömegesen támogassa a külsős chatbotokat. Mivel Olaszországban egy párhuzamos vizsgálat is indult idén, ezért a lehetséges átfedések elkerülésére az ország kivételt képez a vizsgálat hatóköre alól, mely egyébként az egész Európai Gazdasági Térségre (EGT) kiterjed.

Az Európai Bizottság nem nyugszik, sorra osztja ki a büntetőcédulákat a tech cégeknek: tavaly szeptember elején összesen 2,95 milliárd euróra büntette a Google-t, amiért a keresőcég 2014-től kezdődően visszaélt az online hirdetési piacon kialakított erőfölényével - ennél nagyobb bírságot eddig csak egyszer kapott fennállása óta a cég. Az elmúlt tíz évben összesen 11,16 milliárd euróra bírságolta az EU a Google-t csak a nagy antitröszt-eljárásokban.

Még előtte áprilisban a bizottság összesen 700 millió euróval sápolta meg az Apple-t és a Meta-t azért, mivel a két cég különböző jogsértő tevékenységeivel megsértette a nemzetközösség digitális piacokra vonatkozó jogszabályának, azaz a Digital Markets Act-nek (DMA) a rendelkezéseit.