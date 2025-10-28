Elkezdi letiltani a Meta és a TikTok a kiskorú ausztrálokat

Ausztrália tavaly novemberben fogadta el a törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a közösségimédia-platformok számára, hogy 16 éven aluli felhasználók hozzáférhessenek szolgáltatásaikhoz. A vállalatok akár 50 millió ausztrál dollár (32 millió USD) pénzbírságot kaphatnak, ha nem teszik meg az ennek biztosításához szükséges intézkedéseket.

A december 10-én hatályba lépő tilalomig már nincs sok idő, és sorra érkeznek a közösségimédia-platformokat üzemeltető cégek bejelentései is a várható intézkedésekről. A többek közt Instagramot is birtokló Meta a napokban jelentette be, hogy eleget fog tenni a 16 év alatti felhasználókra vonatkozó tiltásnak, és a hatályba lépést követően megkezdi a problémás fiókok deaktiválását. Ettől függetlenül a vállalat hangsúlyozta, hogy továbbra sem ért egyet a korlátozással, mivel érdemben nem védi a fiatalokat. A Meta mellett a ByteDance és a Snap is úgy nyilatkozott, hogy hamarosan felveszik a kapcsolatot a (feltételezhetően) kiskorúakhoz tartozó fiók tulajdonosaival, hogy értesítsék őket a változásokról. A Meta körülbelül 450 ezer érintett fiókra tippel az Instagramon és a Facebookon, míg a TikTok szerint 200 ezer alatt lehet az Ausztráliában élő kiskorú felhasználók száma.

A vállalatok korábban azzal is érveltek, hogy a bonyolult végrehajtás technikai oldalról szükségtelenül nagy erőfeszítéseket igényelne. A YouTube korábban azzal próbált védekezni, hogy inkább oktatási eszköznek tekinthető, mintsem közösségi platformnak a fiatalok számára, de a videómegosztóval szembeni kivételezést erősen kritizálta a többi tech cég. A TikTok igazgatója nyíltan kritizálta a döntést, és kiemelte, hogy logikátlan intézkedésnek bizonyul, ha két nagy platformot korlátoznak, míg a harmadikkal kivételt tesznek. A Meta szerint az ausztrál kormány intézkedése nem transzparens, és gúnyt űz saját magából. Ennek hatására a helyi internetfelügyeleti hatóság arra szólította fel a kormányt, vonja vissza a YouTube-ra vonatkozó kivételt, mivel a kiskorúan meglehetősen nagy százalékban találkozhatnak káros tartalmakkal a platformon.

Ugyan egyes európai országok és az Egyesült Államok államai törvényben szabályozzák a közösségi médiára vonatkozó alsó korhatárt, de eddig még egyik sem vezetett be végrehajtási rendszert a jogi kihívások miatt. Az akadémikusok, politikusok és érdekvédelmi csoportok szerint azonban az intézkedés visszaüthet, mivel a tinédzsereket a sötét web felé terelheti, akik jobban elszigetelődhetnek a digitális térben.

Van még baj a megbízhatósággal

A platformok automatizált viselkedéselemző szoftvert is fognak használni annak megállapítására, hogy a felhasználó valóban betöltötte-e már a 16. életévét. Akiket a visszajelzés szerint tévesen azonosít a rendszer kiskorúnak, egy harmadik féltől származó második kormeghatározó eszközzel kérhetnek újabb vizsgálatot.

Ezek a megoldások egyelőre korántsem működnek tökéletesen, legalábbis a Google példája ezt mutatja. A keresőóriás nyáron kezdte el szűk körben tesztelni a YouTube-on az új AI-alapú életkor-ellenőrző rendszert, melynek célja a 18 év alatti felhasználók azonosítása a platformon. A rendszer pontos működéséről eddig nem tudni túl sok technikai részletet, csak azt, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel – többek közt azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban, azok milyen kategóriákba esnek, és mióta aktív az adott fiók.

Az eredetileg YouTube-on indított tesztet a cég nemrég kiterjesztette a Keresőre is, ahol a problémák még láthatóbbá váltak. Többen kritizálták a hitelesítési folyamatot, ami az eddigi tapasztalatok alapján nem zökkenőmentes. A felhasználó benyújthat hivatalos személyazonosító okmányokat, hitelkártyaadatokat, vagy más digitális azonosítókat a Google Walleten keresztül, de a felhasználók szerint technikai hibák miatt a folyamat többször elvérzik, és az ellenőrzés nem megy végbe, vagy nem férnek hozzá beállításokhoz, ami ellehetetleníti a "fellebbezést".

Az adatvédelmi szakemberek korábban annak adtak hangot, hogy nem eléggé átlátható a platform kommunikációja azzal kapcsolatban, hogy a tévesen megjelölt felhasználóktól kapott adatokat hogyan fogja felhasználni, vagy mennyi ideig tárolja el azokat. A szakértők szerint egyébként a jelenleg elérhető legjobb kormeghatározó technológia is körülbelül kétéves hibaablakkal dolgozik, tehát ennek alapján jó eséllyel a 16 és 20 év közötti YouTube-felhasználók csoportjába esők találkozhatnak majd legtöbbször téves megjelölésekkel. A YouTube egyelőre nem osztott meg semmilyen külső kutatást, amely igazolná a modell hatékonyságát.