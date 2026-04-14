Ismét megpróbálkozik a mobilszolgáltatással a Lidl

Új telekommunikációs szolgáltatással egészíti ki repertoárját a Magyarországon is jelen lévő Lidl diszkontlánc. A vállalat tulajdonosa, a Schwarz Csoport és a 1GLOBAL tegnap bejelentett stratégiai együttműködésének részeként utóbbi öt éven keresztül a Lidl exkluzív mobiltechnológiai partnere lesz, cserébe a cégcsoport 9,9 százalékos részesedéshez jut a white label megoldásokra szakosodott távközlési szolgáltatóban.

A Lidl összes piacát érintő együttműködéssel a Lidl Plus applikációt használók számára új telekommunikációs szolgáltatások válnak elérhetővé, melyeket az appon belül egyszerűen és gyorsan lehet majd aktiválni - bármilyen hűségszerződés nélkül. Hazánkban hasonlóan működik a Yettel Magyarország Yepp nevű szolgáltatása, mely kizárólag a telekommunikációs cég applikációján keresztül aktiválható.

A megoldással a Lidl virtuális mobilszolgáltatóvá (MVNO) válik a 1GLOBAL technológiai platformján keresztül, ami azt jelenti, hogy a készülékek minden esetben valamelyik nemzeti infrastruktúrát használják majd, melynek erőforrásaihoz a 1GLOBAL speciális roamingmegállapodásokon keresztül fér hozzá. Hasonló elven működik például a Revolut mobilappjába épített mobilszolgáltatás is, melyhez szintén a 1GLOBAL nyújtja a technológiai hátteret.

A diszkontlánc néhány országban 2015 óta kínál viszonteladói modellben mobilos díjcsomagokat a Lidl Connect felületen keresztül, a fenti megállapodással viszont minden Lidl Plus felhasználó számára elérhetővé válik majd a cég MVNO-szolgáltatása, melyet eSIM aktiválásával lehet majd az applikáción belül igénybe venni a kompatibilis okostelefonok segítségével.

A cég által kiadott sajtóközlemény alapján a konstrukció részeként csak adatcsomagok lesznek elérhetők, vagyis a Lidl szolgáltatása mellé jó eséllyel továbbra is szükség lesz egy hagyományos mobilelőfizetésre vagy feltöltőkártyás csomagra, ha az ügyfél hanghívást is kíván bonyolítani a készülékkel.

A Lidl Magyarországon jóval a Connect előtt, 2012-ben már útnak indított egyszer hasonló szolgáltatást, mely valójában egy átmárkázott telekomos pre-paid konstrukció volt, akkoriban szokatlanul kedvező áron. A Blue Mobile nevű ajánlat végül 2021 novemberében szűnt meg, miután a feltöltőkártyás szegmens addigra meredek esésbe került, az érintettek pedig nem újították meg a portfóliót.