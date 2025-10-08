Újabb akadály szűnhet meg az eSIM-ek migrálásánál

A beágyazott SIM-eknek, azaz az eSIM-eknek számos előnyük van a hagyományos, fizikai kártyaformátumhoz képest, globális elterjedésüknek azonban eddig gátat szabott az operátori implementáció, melynek még azoknál a szolgáltatóknál is vannak hiányosságai, melyek egyébként évek óta támogatják a technológiát.

Az egyik ilyen hiányosság az eSIM-ek áthelyezése egy másik készülékbe jellemzően egy cserefolyamat részeként - a háttérrendszerek és platformok ezt eddig az adott platformokon belül maradva rendszerint jól kezelték, ám a mai napig nem általánosan megoldott például egy androidos készülékről iPhone irányba a kártyák áthelyezése és vice versa.

Ezt a lécet ugrotta meg most Európában elsőként a Deutsche Telekom az anyaországában, ahol mostantól minden különösebb akadály nélkül működik a SIM-transzfer két eltérő platform között. Az implementációnak azonban még így is vannak limitációi, így az érintett iPhone-on iOS 26 vagy újabb verzió kell fusson, az androidos készülékek közül pedig egyelőre a Pixel 10-ek támogatottak csak, a szolgáltató azonban azt ígéri, a kompatibilis készülékek köre gyorsan bővülhet majd.

Az eSIM-ek áthelyezése és delegálása a SIM-csalásos támadások miatt különösen szenzitív terület, előbbit a német operátor a GSMA TS.43 szabványnak megfelelő, saját fejlesztésű jogosultság-ellenőrző szerverén végzi, mely gondoskodik a profilok biztonságos áthelyezéséről egyik telefonról a másikra. A fejlesztés egyelőre csak Németországban működik, a de rövidesen a cégcsoport többi leányvállalatánál is elérhetővé válik.

A beágyazott SIM-ek globális terjedésének a lassan finisbe érő operátori implementáció mellett a következő években komoly löketet adhat, hogy az Apple már a globális piacokon is elkezdte azoknak az iPhone-oknak a forgalmazását, melyekbe nem helyezhető fizikai SIM. Az első ilyen, világpiacra szánt modell a szeptemberben bejelentett iPhone Air - a SIM-olvasó megszűnésével felszabaduló területet pedig rendszerint az akkumulátornak adják át a gyártók - ahogy az történt idén a tengerentúli piacokra szánt iPhone 17 Pro (Max) modellekkel.