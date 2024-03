Már a magyaroknak is elérhető a Revolut eSIM szolgáltatása

A világ talán legismertebb fintech startupja, a Revolut februárban jelentette be, hogy újabb kiegészítő kényelmi szolgáltatással bővíti repertoárját. A cég számos más, a pénzügyi szolgáltatást kiegészítő extra mellett mobilszolgáltatást kezdett kínálni ügyfeleinek, melynek elsősorban az utazók örülhetnek. A megoldást első körben csak az Egyesült Királyságban tette elérhetővé a szolgáltató, ahol a Revolut az első olyan (neo)banki szolgáltató, mely belépett a mobilpiacra.

Március 25-től az eSIM-szolgáltatást már több európai országban, így a magyar ügyfelek számára is elkezdték bevezetni, és két fő funkcióból áll: a Revolut által forgalmazott eSIM-kártyával az ügyfelek külföldön is vásárolhatnak maguknak adatforgalmat, így váratlan roamingköltségek vagy egyéb fennakadások nélkül internetezhetnek. Emellett külföldön külön díj nélkül is használható maga a Revolut alkalmazás, így utazás során is elérhető minden funkciója, beleértve az adatcsomag-vásárlást.

Az e-SIM szolgáltatást minden olyan magyarországi Revolut-ügyfél díjcsomagtól függetlenül igénybe veheti, akinek eszköze kompatibilis a technológiával. A jó hír, hogy a Samsung, az Apple és a HONOR valamennyi csúcsmodellje rendelkezik már ilyen támogatással, és amennyiben a készülék nem alkalmas rá, a Revolut nem is ajánlja fel az eSIM-szolgáltatás lehetőségét az appon belül.

FORRÁS: HWSW

Az extra szolgáltatást a cég eSIM segítségével nyújtja, ezért az aktiválás teljes mértékben digitális úton történik, nem kell hozzá fizikai SIM-et beszerezni. Az aktiváláshoz egyszerűen csak be kell lépni a Revolut alkalmazásba, és az Életmód menüpont alatt az eSIM szekciót keresni. Ugyan az EU-ban már nincsenek roaming díjak, egyes helyzetekben valóban jól jöhet a Revolut-féle eSIM: például ha olyan országba utazunk, ahol a roaming díjak magasak (Svájc, EU-n kívüli országok). Használat közben maga a telefon egyébként nem roamingol, hanem a partnerszolgáltatók honos hálózatát használja.

A Revolut új szolgáltatása kizárólag mobilinternet elérését teszi lehetővé, tehát hívások indítására vagy fogadására nincs lehetőség. A Revolut Ultra előfizetők számára 3GB nemzetközi adatforgalmat biztosít díjmentesen minden hónapban, a többi előfizető pedig extra adatforgalmat vásárolhat. Jelenleg egy bevezető ajánlat keretében lokálisan felhasználható 100 MB internetezési lehetőséget kínál a szolgáltatás díjmentesen 7 napra, amennyiben a felhasználók 2024. május 1-ig aktiválják az eSIM szolgáltatást.

Az adatcsomagok beszerzésénél több opció áll rendelkezésre, helyi, regionális és globális csomagok egyaránt választhatók. A 30 napra szóló adatkeretek közt 3-5-10-20 GB-os ajánlatokat találhatunk, 3100-12400 forintig terjedő díjjal a határokon belüli internetezéshez. Választhatók még regionális, azaz Európa határain belül felhasználható, illetve globális, 108 országot lefedő csomagok, szintén 7-30 napos időtávon belüli felhasználásra.