A DSA összehozta a GVH-t és az NMHH-t

Megújította együttműködését a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), mely egy már meglévő, 2013 óta fennálló megállapodást vált fel a két kormányszervnél. Az új együttműködés létrejöttének egyik fő oka a Digitális szolgáltatásokról szóló európai uniós rendelet (Digital Services Act – DSA) hatályba lépése volt - áll a témában kiadott közleményben.

Ez a rendelet elsősorban az online közvetítőkre, így például a piacterekre, a közösségi hálózatokra, az alkalmazás-áruházakra, valamint az online utazási és szállásplatformokra állapít meg új, a korábbinál szigorúbb kötelezettségeket.

A DSA egyik kiemelt célja, hogy megakadályozza az illegális és káros online tevékenységeket - különösen a fiatalkorúakra vonatkozóan -, valamint a szándékos álhírterjesztést, ezzel pedig biztosítsa a fogyasztók védelmét az online térben. A DSA-rendelet végrehajtásáért, felügyeletéért hazánkban az NMHH felelős, amellyel szorosan együttműködve dolgozik a GVH a digitális szolgáltatási piaci versenyt érintő kérdésekben, valamint a digitális szolgáltatások piacával összefüggő, felhasználókat érintő ügyekben.

Az együttműködés része a folyamatos konzultáció az érintett esetekben, emellett ahogy korábban is, úgy továbbra is vállalták a hatóságok, hogy értesítik egymást amennyiben tevékenységük során a másik hatóság feladat- és hatáskörét érintő információról szereznek tudomást.

A GVH és az NMHH megállapodtak abban is, hogy a fogyasztói ismereteket és tudatosságot növelő kommunikációs és edukációs tevékenységüket összehangolják, emellett pedig törekednek közös kampányok szervezésére is. A két hatóság ezen felül vállalta, hogy a nemzetközi szervezetekhez fűződő tevékenységük során is együttműködnek, ennek keretében egyebek mellett – lehetőség szerint – egyeztetik álláspontjaikat az egyes szakpolitikai kérdésekben.