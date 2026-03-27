Pórázon tartja az OpenAI a „szexi ChatGPT-t”

Az OpenAI-vezér Sam Altman tavaly októberben jelentette be, hogy a ChatGPT felnőtt felhasználói a jövőben a chatbot egy kevésbé cenzúrázott, kifejezetten nagykorúak általi használatra kialakított, akár „erotikus” tartalmakat megjelenítő verziójához férhetnek hozzá. Az ehhez szükséges korhatár-besoroló rendszer már több hónapja tesztelés alatt áll, és az eredeti tervek szerint valamikor idén március végén vált volna elérhetővé a felhasználók számára. Arról már korábban is lehetett hallani, hogy ez a márciusi dátum valószínűleg nem jön össze, de a cég most adott hivatalos tájékoztatást arról, hogy a chatbot „felnőtt módjának” kiadását „határozatlan ideig” felfüggeszti, hogy a fő termékek fejlesztésére fókuszálhasson - gyakorlatilag teljesen parkolópályára tette a projektet.

A pajzán gondolatokat közvetítő ChatGPT esetében alighanem a megbízható korhatár-besorolással és az ellenőrzés pontosságával gyűlt meg a bajuk a fejlesztőknek, hiszen az sem jó, ha egy fiatalkorú a rendszer kijátszásával olyan tartalmakat kap, ami nem az ő korosztályának megfelelő, illetve a fordítottja sem: amikor egy felnőttről hiszi azt a robot, hogy fiatalkorú. A cég közleménye szerint több időt szeretne az erotikus tartalmú csevegések és az érzelmi kötődés témájában kutatásra szánni, mielőtt döntést hozna a termékkel kapcsolatban.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Az OpenAI által fejlesztett modell a fiókkal kapcsolatos aktivitásokat és a felhasználó viselkedésére jellemző jelek kombinációját használja fel a feltételezett életkor megsaccolásához. Ezek közé tartoznak olyan faktorok, minthogy a felhasználó jellemzően mikor és mire használja a fiókját, mikor hozta létre azt, vagy milyen életkort vallott be magáról.

A szexi ChatGPT kispadra ültetésének hírét pár nappal megelőzte a Sora mobilalkalmazás kivezetésének bejelentése. A cég láthatóan próbálja a jövedelmezőbb, vagy prioritásként kezelt területekre összpontosítani az erőforrásokat, miután Altman tavaly decemberben nyomatékosította, hogy nagyobb erőket kell mozgósítani a Google és az Anthropic versenytársakhoz való felzárkózáshoz. A Sora 2 modell természetesen továbbra is elérhető marad a ChatGPT fizetős fala mögé rejtve, pusztán a közösségi funkciókkal ellátott mobilalkalmazás nem lesz a későbbiekben használható.

Az OpenAI-nak meg kell húznia a nadrágszíjat a költekezésben, a cég éppen előkészíti a terepet egy potenciális tőzsdei bevezetéshez, ennek érdekében visszafogja kiadásait is költségesebb vagy kockázatosabb projektek halasztásával, miközben továbbra is beruház az infrastruktúrába és a felhőkapacitás bővítésébe. Fidji Simo, az OpenAI alkalmazásokért felelős vezérigazgatója nemrég a belsősöknek tartott találkozón úgy fogamazott, hogy a vállalat a jövőben a nagy termelékenységű felhasználási esetekre fókuszál, főleg a vállalati szektorra, ahol az Anthropic Claude az egyik legnagyobb versenytársa.

Múlt héten arról is lehetett hallani, hogy miután egy sor különálló terméket piacra dobott tavaly, a cég a jövőben egyetlen platformon szeretné összefogni fő AI-termékeit, hogy egy igazi asztali szuperalkalmazást kínálhasson. A terv szerint a jelenleg különálló ChatGPT, a kódoláshoz készített Codex és a cég webes AI-alapú böngészője egy helyre integrálva egyszerűsítheti a felhasználói élményt és erősítheti a vállalat versenyképességét a piacon a konkurensekkel, például a Claude-ot kínáló Anthropic-kal szemben. A startup szerint a számos különálló app és szolgáltatás eredménye a fragmentáltság lett, és miközben egyesek rendkívül aktívan használják a cég valamelyik eszközét, a többit nagy eséllyel figyelmen kívül hagyják. Az egyszerűsítéssel a belső erőforrások hatékonyabb elosztását is reméli a fejlesztő. Hogy ebből mikor lesz konkrét termék, még nem tudni.