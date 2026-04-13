Molotov-koktélt dobtak Sam Altman házára

Péntek hajnalban egy támadó Molotov-koktélt dobott az OpenAI vezérigazgatójának lakóházára San Franciscoban - a helyi rendőrség megerősítette az esetet, a feltételezett tettest, aki a cég irodaépületének felgyújtásával is fenyegetőzött, elfogták.

A rendőrségi jelentés szerint a hajnali négy óra körül végrehatott támadás kisebb tüzet okozott az ingatlan külső kerítésénél, a támadó a cselekményt követően elmenekült a helyszínről. Az eset során senki nem sérült meg, az anyagi károk mértékéről nem tesz említést a jelentés.

Nagyjából egy órával az Altman-rezidendiánál végrehajtott támadást követően a rendőrség elfogott egy 20 év körüli férfit, aki az AI-startup főhadiszállásánál azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja az egész épületet.

A támadás kapcsán az OpenAI és Altman is megszólalt, a cég megköszönte a San Francisco-i rendőrségnek a gyors beavatkozást és közölte, mindenben támogatják a hatóságokat a nyomozásban. Altman saját blogján arról ír, hogy alábecsülte a "szavak és narratívák erejét", majd hozzátette, megérti az iparág működésével kapcsolatos kritikákat és a technológiaellenes hozzáállást is, de a technológiai haladás "hihetetlenül jóvá" varázsolja mindenki jövőjét.

Altmant és cégét az utóbbi hetekben-hónapokban több komoly kritika is érte a szakmán belülről és kívülről egyaránt, a mostani támadás alighanem ennek a feszültségnek egyfajta manifesztációja. A menedzsment legnagyobb visszhangot kiváltó döntése az elmúlt hónapokban az Egyesült Államokban az volt, amikor az OpenAI februárban azonnal készséggel az Anthrorpic helyébe lépett, miután a rivális AI-céggel lezárta az együttműködését a Pentagon.

Az Anthropic morális-etikai okokból nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy megoldásait konkrét műveleti célokra használja a hadsereg, aminek azonnali szerződésbontás lett a vége - az ügy azóta bíróság elé került, legutóbb a washingtoni fellebviteli bíróság hozott döntést múlt héten a végrehajtás felfüggesztésének elutasításáról.