A briteknek egyhamar nem lesz saját Csillagkapujuk

Veszélybe került a brit Stargate projekt megvalósítása - az amerikai mintára létrehozott adatközpont-létesítési etapból most már kiszállna az OpenAI, mely egyelőre bizonytalan időre felfüggesztette a beruházást, ezzel jelentős pofont adva a brit kormánynak, melynek egyik célkitűzése, hogy Nagy-Britanniát az egyik legnagyobb európai mesterséges intelligencia hub-jává emelje.

Az amerikai startup éppen a beruházásokat lassító, akadályozó szabályozási környezettel, illetve a magas brit energiaárakkal indokolta döntését csütörtökön, hangsúlyozva, hogy ha a feltételek kedvezővé válnak, megkezdődhetnek az adatközpont létesítési munkálatai.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az eset érdekessége, hogy a Stargate UK projekt tavaly szeptemberi bejelentésekor - melyet Donald Trump amerikai elnök látogatására időzítettek - az OpenAI-nak még egyik fenti tényezővel kapcsolatban sem merült fel kifogása, amikor az Nvidia-val és az Nscale-lel közösen bejelentették a 150 milliárd angol fontos (akkori árfolyamon több mint 200 milliárd dolláros) beruházást.

Az OpenAI az utóbbi hónapokban ugyanakkor több jelentős lépést is tett a költségek lefaragására, melyek a cég tőzsdei bevezetését készíthetik elő - könnyen lehet, hogy a brit Stargate felfüggesztése is valójában ennek a kezdeményezésnek esett áldozatul.

Az AI adatközpontokkal kapcsolatos beruházások országba vonzása a brit nagypolitika számára kiemelt jelentőséggel bír, a mesterséges intelligencia Keir Starmer miniszterelnök gazdasági növekedési programjának egyik központi elemévé vált.

A Starmer-kabinet tavaly ígéretet tett arra, hogy a szabályozási környezet átalakításával beruházásbarát környezetet teremt az országban, ezt azonban egyelőre nem követték konkrét, kézzelfogható lépések.