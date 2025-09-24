Öt új adatközpont épül a Stargate projekt részeként

A januárban bejelentett Stargate (Csillagkapu) projektről sokáig csak azt lehetett tudni, hogy gigászi, 500 milliárd dollár értékben valósul meg annak érdekében, hogy az adatközponti kapacitás bővítésének köszönhetően megmaradjon az Egyesült Államok dominanciája mesterséges intelligencia megoldások szegmensében.

A résztvevők, az OpenAI, az Oracle és a japán SoftBank szerdán bejelentették, hogy hol valósulhatnak meg a fenti összegben a beruházások. A tervek szerint a felek a következő években összesen öt új adatközpontot húznak majd fel 10 gigawatt kapacitással, ezek közül az OpenAI és az Oracle közösen működteti a texasi Shackelford és az új-mexikói Dona Ana megyékben, illetve egy egyelőre nem meghatározott helyszínen az ország középnyugati részén.

Az OpenAI a SoftBankkal közösen is létesít két központot az ohioi Lordstownban és a texasi Milam megyében. Az új adatközpontok felhúzása a résztvevő cégek keddi közleménye alapján nagyjából 25 ezer új munkahelyet teremthet majd az érintett régiókban.

Az adatközponti hardverek kulcsbeszállítója, az Nvidia éppen hétfőn jelentette be, hogy a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett cége százmilliárd dollárt pumpál az OpenAI-ba, melyet utóbbi gyakorlatilag azonnal elkölt Nvidia GPU-k és adatközponti megoldások beszerzésére.

Az Nvidia ezzel a Microsoft mellett a második - egyben legnagyobb - passzív szakmai befektetője lett az OpenAI-nak, melynek értékét a legutóbbi körben 500 milliárd dollárra becsülték. A befektetők között a Microsoft mellett ott van még a japán SoftBank és a Thrive Capital is.

Az OpenAI eközben az Oracle-től is vásárol kapacitást, legalábbis szeptember eleji sajtóértesülések alapján a következő 5 évre szólóan 300 milliárd dollár érétkű bérleti szerződést köthettek nemrég a felek.