Elkerülné az amerikai krízist Európában a TikTok

Az európai TikTok-felhasználók adatait teljes mértékben az Európai Unióban működő adatközpontokba költöztetné a ByteDance, mely idén januárban jelentős átstrukturálás révén úszta meg azt, hogy az Egyesült Államokban tiltólistára kerüljön a zászlóshajó szolgáltatása.

A Reuters exkluzív tudósítása szerint a kínai cég kevesebb mint egy év leforgása alatt a második finnországi adatközpontját nyithatja meg - a második etap az idén nyíló, Kouvola-ban található helyszínt követően az ország déli részén, Lahtiban valósulhat meg.

Az újonnan bejelentett beruházás a tervek szerint egymilliárd euróba kerül majd a cégnek és eleinte 50 MW-nyi kapacitást nyújt majd, mely később maximum akár 128 MW-ra is bővíthető. A beruházás része a ByteDance 12 milliárd eurós európai adatszuverenitási kezdeményezésének, melynek célja, hogy a TikTok mind a 200 millió európai felhasználóját helyi adatközpontok szolgálják ki.

Jelenleg ez három különböző helyszínről történik, Írországból, Norvégiából és az Egyesült Államokból, ezek közül ugyanakkor csak az egyik EU-s tagország. Finnország az EU-tagsága mellett több szempontból is kedvező helyszín a hasonló projektek számára, a klíma, a megújuló energia aránya és a beruházásösztönző környezet mind abba az irányba mutat, hogy a jövőben több hasonló döntés születik majd más platformüzemeltetők részéről.

Ezzel együtt sem minden rajong az ötletért Finnországban. A beruházást ugyan 2024-ben jóváhagyta a védelmi minisztérium, más minisztériumok szót emeltek ellene, élükön a gazdasági tárcával, melynek vezetője tavaly arra hívta fel a figyelmet, hogy a projektet biztonsági és átláthatósági problémák miatt át kéne gondolni.