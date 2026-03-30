Nincs tolongás a hatósági pornószűrésért
Egyelőre meglehetősen mérsékelt érdeklődés mellett üzemel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által szabályozott internetes szűrőszolgáltatás, mely leginkább a felnőtt tartalmak blokkolását hivatott szolgálni a fiatalkorúak védelmében.
A január elseje óta eltelt csaknem háromhónapos időtartam alatt nem egészen tízezer mobilelőfizetésen aktiválták azt a szakhatóság által felügyelt és a távközlési szolgáltatók számára kötelezően előírt szűrőrendszert, mely a felnőtt tartalmak blokkolására hivatott - tudtuk meg az érintett mobilszolgáltatóktól.
Az opcionális tartalomszűrő rendszer favágó módszerrel, DNS-alapon blokkolja azoknak a weboldalaknak és szolgáltatásoknak a címeit, melyek szerepelnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által gondozott listán.
A hatóság azt nem kívánta nyilvánosságra hozni, hogy a listára mely címek kerültek fel, az egyik érintett szolgáltató, a One Magyarország weboldalán korábban feltüntetett információk alapján azonban már induláskor meglehetősen bőséges volt az adatbázis, mely nagyjából ezer oldal címét tartalmazta.
A szűrt internetszolgáltatás fontosabb paraméterei jogszabályi alapokon az alábbiak voltak:
- A szolgáltatás bármely előfizető számára elérhető,
- Az egyéni előfizetők kérésére a szolgáltatók kötelesek a szűrést ingyenesen az alapszolgáltatás részeként biztosítani,
- A kérés nem számít szerződésmódosításnak, és nem befolyásolja a határozott idejű előfizetői szerződések lejáratát,
- A részletekről a szolgáltatók honlapjai és ügyfélszolgálatai nyújtanak majd tájékoztatást.
Megkerestük mindhárom érintett mobilszolgáltatót, hogy az év eddig eltelt szakaszában hány aktiválási kérelem érkezett be hozzájuk, illetve hányan aktiválták a szűrőt az önkiszolgáló online ügyfélszolgálaton (utóbbira csak a One-nál van lehetőség).
A Yettel Magyarország válasza szerint a szolgáltatás egyelőre a cég által vár penetrációval üzemel, az elmúlt közel három hónapban kétezer feletti aktiválás történt, a Magyar Telekomnál néhány ezerre tehető a szolgáltatást igénylő ügyfelek száma, a One Magyarországnál pedig március végéig több mint ötezer előfizető élt a lehetőséggel.
Vagyis az eddigi aktiválások száma a teljes magyar mobilpiac nagyjából 0,1%-át fedi le.
A One esetében a "kiugró" számokat magyarázza, hogy míg a 4iG Csoporthoz tartozó szolgáltatónál a fent említett módon az online csatornákon is bekapcsolható a hatósági felnőtt tartalomszűrés, addig a Telekomnál és a Yettelnél csak a telefonos ügyfélszolgálaton vagy az üzletekben, a személyes ügyfélszolgálaton kérhető ilyesmi.
A NER-es informatika már összecsomagolt Egy esetleges kormányváltás után komoly változás jöhet az állami IT holdudvarában, amelynek jelentős munkaerőpiaci hatásai is lehetnek.
A Telekom és a Yettel emellett a One-nal ellentétben rendelkezik piaci alapokon is tartalomszűrő megoldással, mely mindkét cégnél túlmutat az alapvető, DNS-alapú szűrőnél. A telekomos Netvédelem Plusz havi 590 Ft-ért elsősorban kibervédelmi megoldásnak tekinthető, felnőtt tartalmakat nem szűr, míg a Yettelnél a havi 650 Ft-ba kerülő NetPajzs a felnőtt tartalmak blokkolása mellett szintén védelmet nyújt pl. az adathalász támadásokkal szemben, illetve SMS-szűrést is biztosít.
A hatósági felnőtt tartalomszűrő a következő fázisban, május elsejétől a 10 ezer előfizetőnél nagyobb bázissal rendelkező vezetékes szolgáltatók számára is kötelezően nyújtandó szolgáltatás lesz, ez esetben azonban a DNS-alapú szűrés értelemszerűen nem csak a kiskorúak eszközeire, hanem a szolgáltatói végponthoz csatlakozó összes kliensre érvényes lehet.