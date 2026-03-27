Több pornóoldalt is megbüntethet az EU

Az Európai Bizottság egy 10 hónapos vizsgálat eredményeként előzetesen megállapította, hogy a Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos weboldalak nem tettek eleget az Európai Unió digitális szolgáltatások működését szabályozó jogszabályi keretrendszere, a Digital Services Act (DSA) előírásainak való megfelelősnek. A bizottság a májusban indított vizsgálatot megelőzően belsős adatokat kért be hivatalos úton, mvel úgy találta, hogy a cégek potenciálisan megsérthették azokat az előírásokat, melyek a kiskorúakat védik a korukhoz nem illő tartalmak fogyasztásától.

A vizsgálat első szakaszában megszületett előzetes vélemény szerint az említett négy, korhatáros tartalmakat kínáló platform nem alkalmaz kellően hatékony intézkedéseket annak érdekében, hogy kiskorúak ne férjenek hozzá pornográf tartalomhoz, illetve az életkort ellenőrző rendszerük sem eléggé hatékony, mivel pusztán önbevalláson alapulnak, és egyetlen kattintással átugorhatók. A platformüzemeltetők nem végeztek elég alapos kockázatelemzést sem, és saját hírnevüket helyezték előtérbe a társadalmi felelősség helyett.

Ugyan tavaly februárban a bizottság közölte, hogy a PornHub, a Stripchat és az Xvideos látogatottsága olyan mértékben csökkent a tavalyi év második felében, hogy már nem minősülnek óriásplatformoknak, de mivel a DSA nem csak az online óriásplatformok, hanem a kisebb cégek, online szolgáltatók számára is tartalmaz előírásokat, így az általános szabályok ettől függetlenül érvényesek az említett szolgáltatások esetében is.

Mivel még csak előzetes megállapításról van szó, a cégek védekezhetnek. Amennyiben a platformok nem teljesítik a DSA előírásait, ideiglenes intézkedésekre vagy pénzbírságra számíthatnak, mely elérheti a globális forgalmuk 6 százalékát. A vizsgálat alatt álló vállalatok az eljárás végén megtehetik, hogy kötelezettséget vállalnak a Bizottság kifogásainak orvoslására, a végleges megállapításig pedig vélhetően még számos ellenőrzésen fognak átesni.

A Bizottság közölte, hogy ezzel párhuzamosan a Snapchat közösségi szolgáltatás üzemeltetője ellen is vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a platform megfelelően lép-e fel a kiskorú felhasználókat célzó behálózási kísérletek és egyéb bűncselekmények ellen, illetve hogyan távolítja el a kábítószereket és egyéb illegális termékeket népszerűsítő tartalmakat.