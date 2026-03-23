Indul a hirdetések bevezetése az amerikai ChatGPT-ben

Bár az AI-modellekhez fejlesztett alkalmazások esetén elsősorban az előfizetési díjakból folyik be bevételük az üzemeltetőknek, a legtöbb szolgáltatás a korai kísérleti tapogatózás után egyre inkább kacsintgat a diverzifikálás felé. Ugyan a Perplexity elsősorban a jó renoméja megőrzése érdekében nemrég eltávolította a hirdetéseket platformjáról a 2024-ben indított tesztek után, a Google még nem jelentette be hivatalosan, mit tervez a Geminivel ilyen téren, de nem zárja ki a lehetőséget.

Ugyan a három éve nagyközönség számára is elérhetővé vált, berobbanó népszerűséget nyert ChatGPT-nek decemberben már több mint 800 millió heti felhasználója volt, de még mindig nem termel profitot, mivel ennek a felhasználói bázisnak a 90%-a továbbra is megelégszik az ingyenes használattal. Az OpenAI már elindította a ChatGPT-be ágyazott alkalmazás-piacteret, mely a jövőben az egyik fontos monetizációs forrás lehet majd, de jó ideje hallani már arról is, hogy a cég bevezetné a hirdetéseket chatbotba.

Ez kezd most komolyabban körvonalazódni azzal, hogy a vállalat a következő hetekben kezdi el tesztelni szélesebb körben a ChatGPT-n belül megjelenített hirdetéseket, egyelőre csak az ingyenes és a Go csomagok előfizetőinek körében az Egyesült Államok területén. A cég egyelőre annyit árult el, hogy a reklámok a válaszok mellett fognak megjelenni felcímkézve, nem pedig beágyazva. A megjelenített hirdetés a felhasználó aktuális promptjához kapcsolódik majd, nem pedig a korábbi kérdésekhez és a felhasználó profiljához, de a személyre szabott hirdetések használata opcionális lesz. A beszélgetések nem kerülnek harmadik félhez vagy hirdetőhöz, és a válaszokat sem befolyásolják a fizetett hirdetések.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most! NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

A startup első meghatározó partnere a pilot programban a Criteo hirdetéstechnológiai cég, mely a hirdetések adásvételéhez és a pontosabb célzáshoz kínál platformot. Az OpenAI és a Criteo a hirdetőknek kiadott ajánlásban 50-100 ezer dollár közti költést javasol azzal a további tippel, hogy érdemes a szöveges és vizuális elemek többféle változatával kísérletezni a megjelenítés gyakorisága érdekében. A világ három legnagyobb reklámügynöksége is részt vesz a pilot programban, köztük a WPP, az Omnicom és a Dentsu.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója egy korábbi nyilatkozatában amolyan utolsó mentsvérként hivatkozott a hirdetésekre, miután maga is bevallotta, hogy a nyereségességhez vezető út egyelőre bizonytalannak tűnik. Az OpenAI az előrejelzések alapján várhatóan kb. 14 milliárd dollár veszteséget könyvelhet el 2026-ig, miközben a készpénzveszteség 2027-ig a bevétel 57%-a körül lehet. Addigra már kumulatívan 115 milliárd dollárt égethet el a vállalat. Ennek oka az infrastruktúra és az üzemeltetés rendkívül drága mivoltában rejlik, ráadásul a bővítésre szánt összegek nyolc év alatt akár összesen 1,4 billió dollárt jelenthetnek a modellek folyamatos tanítása és működtetése mellett.

A kritikusok szerint fennáll annak veszélye, hogy a hirdetések elhelyezésével gyengül az adatvédelem és sérül a felhasználók bizalma, miközben továbba is kérdéses, hogy a reklámbevételek egyáltalán ellensúlyozhatják-e a veszteségeket. A Truist becslései szerint az OpenAI idén kevesebb mint 1 milliárd dolláros hirdetési bevételt fog generálni, ami 2030-ra meghaladhatja a 30 milliárd dollárt.