Folytatja a nyugati nyitást a Digi

Tovább folytatja nyugat-európai terjeszkedését kelet-európa egyik legnagyobb távközlési konszernje, a Digi Communications N.V. - jelentette be a vállalat szűk szavú befektetői közleményében múlt hét végén.

Az értesítő szerint a romániai tulajdonosi háttérrel rendelkező, amszterdami székhelyű vállalatcsoport brit leányvállalata, a Fiber One Ltd. megszerezte az egyik regionális internetszolgáltató, a Whyfibre Limited 51%-os tulajdoni hányadát, ezzel effektíve belép a brit vezetékes távközlési piacra.

A Whyfibre jelenleg két dél-angliai megyében, Bedfordshire-ben és Hertfordshire-ben épít száloptikán alapuló vezetékes infrastruktúrát, melyen keresztül a Fiber One a közeljövőben pilot szolgáltatást indít majd.

A Digi számára vélhetően a két megyéhez tartozó városban, Lutonban és Bedfordban élő romániai populáció elérése lehet az elsődleges cél, legalábbis ez a két város Londonon kívül az egyik leggyorsabban növekvő diaszpóra-központnak számít a betelepült román állampolgárok tekintetében.

Hasonló célcsoportra lőtt a Digi a 2008-as spanyol és a 2010-es olasz piacra lépéssel is, ahol virtuális mobilszolgáltatóként kezdte meg működését, ma viszont már az egyik leggyorsabban növekvő független operátornak számít a két országban.

A romániai üzleti körökhöz tartozó telkócég nyugati terjeszkedése 2024-ban vett új lendületet, amikor a társaság Portugáliában és Belgiumban is létrehozta saját érdekeltségeit - két évvel azután, hogy eladta magyarországi leányvállalatát a 4iG Nyrt.-nek.