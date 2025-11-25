Indul a DIGIMobilos SIM-ek cseréje
Új SIM-et kaptak októberben az egykori DIGIMobilos előfizetők a One Magyarországtól, melyet november végén kell használatba venniük a régi helyett. A költözés voltaképpen az első, házon belül levezényelt technikai szolgáltatóváltás a magyar mobilpiacon.
A mai és a holnapi nappal ki kell cserélniük a régi DIGIMobilos előfizetőknek a mobiljukban lévő SIM-et, ha továbbra is igénybe kívánják venni a jogutód One Magyarország szolgáltatását - a becslések szerint mintegy 150 ezer előfizetőt érintő átállás technikailag lényegében egy házon belüli szolgáltatóváltásnak felel meg.
Az 50-es előhívószámmal rendelkező ügyfelek számára a One egy tértivevényes postai levélben küldte meg az új SIM-et és a váltással kapcsolatos tudnivalókat még októberben, miután a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az AH Média Kereskedelmi Zrt.-vel és az Invitech ITC Services Kft.-vel együtt beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, a Vodafone Magyarország jogutódjába.
A váltás technikailag úgy zajlik, mint egy szolgáltatóváltás, vagyis az ügyfeleket az ex-vodafone-os előfizetők adatait tartalmazó hálózati adatbázisba (Home Location Register) migrálják át a hívószámuk megtartása mellett, jóllehet a két szolgáltató közti hordozással ellentétben ez a procedúra az igénybe vett díjcsomag feltételeit nem érinti.
Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.
A SIM-csere elvégzéséről SMS-ben küld tájékoztatót az érintett ügyfeleknek a One, mely felhívja a figyelmet, hogy aki nem cseréli ki a kártyát a mobiljában, az a továbbiakban nem fogja tudni igénybe venni a szolgáltatást. Aki nem kapott postán SIM-et vagy nem vette át azt, november 28. után bármelyik One üzletben újat igényelhet.
A technikai átállás a szolgáltató szerint számos előnnyel jár az előfizetők számára, így többek között
- a MobilMax+ (korábban D MobilMax+) előfizetők az új SIM aktiválását követően 90 napig korlátlan beszélgetést és korlátlan belföldi adatot kapnak,
- minden, SIM-cserét elvégző ügyfél számára elérhetővé válik az EU roaming szolgáltatás,
- illetve az átállást követően ők is használhatják a MobilParkolás szolgáltatást.
A SIM-csere ezzel együtt jár néhány adminisztratív változással is, ami főleg a számlázással kapcsolatosan okozhat fejtörést mind az ügyfeleknek, mind az ügyfélszolgálatnak. A teljesség igénye nélkül:
- novemberben az ügyfelek nem kapnak számlát, decemberben viszont kettőt is kapnak,
- megváltozik az ügyfélazonosító, a későbbiekben már csak a One online fiókban lehet majd ügyet intézni,
- minden korábbi csoportos beszedési megbízás érvényét veszti, mivel a cserefolyamatot követően a One Magyarország beszedési azonosítóját szükséges megadni ahhoz, hogy a bank engedélyezze a terhelést.
A fentiekkel az egykori negyedik magyarországi mobilszolgáltató immár nem csak cégjogilag, hanem technikai értelemben is megszűnik létezni. Az önálló cégbe kiszervezett hálózatot már korábban, 2023-ban eladta a tulajdonos 4iG Nyrt. a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló Pro-M Zrt-nek, ezt követően a régi DIGIMobil ügyfelek technikailag belföldi roaming keretében használhatták tovább a szolgáltatást a Vodafone, majd a névváltást követően a One hálózatán - a mostani migrációs folyamattal ez a felemás állapot szűnik meg.