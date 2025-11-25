Indul a DIGIMobilos SIM-ek cseréje

A mai és a holnapi nappal ki kell cserélniük a régi DIGIMobilos előfizetőknek a mobiljukban lévő SIM-et, ha továbbra is igénybe kívánják venni a jogutód One Magyarország szolgáltatását - a becslések szerint mintegy 150 ezer előfizetőt érintő átállás technikailag lényegében egy házon belüli szolgáltatóváltásnak felel meg.

Az 50-es előhívószámmal rendelkező ügyfelek számára a One egy tértivevényes postai levélben küldte meg az új SIM-et és a váltással kapcsolatos tudnivalókat még októberben, miután a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. az AH Média Kereskedelmi Zrt.-vel és az Invitech ITC Services Kft.-vel együtt beolvadt a One Magyarország Zrt.-be, a Vodafone Magyarország jogutódjába.

A váltás technikailag úgy zajlik, mint egy szolgáltatóváltás, vagyis az ügyfeleket az ex-vodafone-os előfizetők adatait tartalmazó hálózati adatbázisba (Home Location Register) migrálják át a hívószámuk megtartása mellett, jóllehet a két szolgáltató közti hordozással ellentétben ez a procedúra az igénybe vett díjcsomag feltételeit nem érinti.

A SIM-csere elvégzéséről SMS-ben küld tájékoztatót az érintett ügyfeleknek a One, mely felhívja a figyelmet, hogy aki nem cseréli ki a kártyát a mobiljában, az a továbbiakban nem fogja tudni igénybe venni a szolgáltatást. Aki nem kapott postán SIM-et vagy nem vette át azt, november 28. után bármelyik One üzletben újat igényelhet.

A technikai átállás a szolgáltató szerint számos előnnyel jár az előfizetők számára, így többek között

a MobilMax+ (korábban D MobilMax+) előfizetők az új SIM aktiválását követően 90 napig korlátlan beszélgetést és korlátlan belföldi adatot kapnak,

minden, SIM-cserét elvégző ügyfél számára elérhetővé válik az EU roaming szolgáltatás,

illetve az átállást követően ők is használhatják a MobilParkolás szolgáltatást.

A SIM-csere ezzel együtt jár néhány adminisztratív változással is, ami főleg a számlázással kapcsolatosan okozhat fejtörést mind az ügyfeleknek, mind az ügyfélszolgálatnak. A teljesség igénye nélkül:

novemberben az ügyfelek nem kapnak számlát, decemberben viszont kettőt is kapnak,

megváltozik az ügyfélazonosító, a későbbiekben már csak a One online fiókban lehet majd ügyet intézni,

minden korábbi csoportos beszedési megbízás érvényét veszti, mivel a cserefolyamatot követően a One Magyarország beszedési azonosítóját szükséges megadni ahhoz, hogy a bank engedélyezze a terhelést.

A fentiekkel az egykori negyedik magyarországi mobilszolgáltató immár nem csak cégjogilag, hanem technikai értelemben is megszűnik létezni. Az önálló cégbe kiszervezett hálózatot már korábban, 2023-ban eladta a tulajdonos 4iG Nyrt. a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló Pro-M Zrt-nek, ezt követően a régi DIGIMobil ügyfelek technikailag belföldi roaming keretében használhatták tovább a szolgáltatást a Vodafone, majd a névváltást követően a One hálózatán - a mostani migrációs folyamattal ez a felemás állapot szűnik meg.