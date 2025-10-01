Búcsúzik a DIGI, a hazai távközlés egyetlen kihívója

A mai nappal végleg elbúcsúzott a DIGI a magyar piactól azzal, hogy a szolgáltatást több évtizede üzemeltető, Magyarországon 1996 óta jelen lévő DIGI Távközlési Kft. beolvadt a 4iG távközlési leányvállalatába, a One Magyarország Zrt-be.

A DIGI több évtizedes működése során a magyar távközlési piac lényegében egyetlen kihívó szereplőjeként volt jelen, a tulajdonos romániai magyar milliárdos, Teszári Zoltán ambíciózus tervei alapján. A vállakozó végül 2021-ben úgy döntött, kivonja érdekeltségeit Magyarországról, azóta a DIGI a 4iG Csoport távközlési portfoliójába tartozott egészen a tegnapi napig.

A romániai nagy hal

A fagylaltbizniszben dúsgazdaggá vált Teszári romániai mintára a '90-es évek első felétől építette fel a szolgáltatót itthon, amikor nem sokkal a Matáv privatizációját követően gomba módra kezdtek szaporodni a kis kábelcégek az országban. A társaság éppen az ilyen kis szereplők akvizíciójával nőtt viszonylag gyorsan nagyra, először Egyesült Magyar Kábeltelevízió Kft. (EMKTV), majd 2006-tól DIGI (márka)név alatt működve.

A vállalat egyik legjelentősebb skalpja a 2009-ben bekebelezett TvNetWork Kft. volt, utolsó, ám fennállásának legnagyobb ügylete az Invitel - nem éppen zökkenőmentes - akvirálása volt 2018-ban. A cég a hagyományosan erős kábeltévés és műholdas tévés láb mellett hamar elkezdte kiépíteni kábelnet-hálózatát, eleinte elsősorban a relatíve könnyen bekábelezhető lakótelepeken terjeszkedve.

az évezred első éveinek nagy slágere, a tányéros tévé

A DIGI a vezetékes szegmensben mindvégig fapados szolgáltatásokkal és rendkívül kedvező áraival nyomasztotta a hazai telkókat, így elsősorban a Magyar Telekomot, a UPC Magyarországot majd később annak új tulajdonosát, a Vodafone Magyarországot.

Ha ez nem lett volna elég, a cég elsőként ismerte fel az FTTH hálózatokban rejlő lehetőséget a lakossági szegmensben, és mindenkinél előbb és olcsóbban kezdett gigabites internetet kínálni a hazai háztartások számára optikai végpontjain.

A turbulens hatásokról sokat elárul, hogy a DIGI egy ponton, 2017-ben arra kényszerítette a szinte minden szegmensben piacvezető Magyar Telekomot, hogy piacra lépjen saját, fapados márkájával, a Flip-pel. Mely aztán a DIGI távozásával tulajdonképpen okafogyottá vált, ugyanakkor azóta is a Telekom portfóliójának a részét képezi. A Flip ezzel voltaképpen a klasszikus iskolapéldájává vált annak, hogy az intenzív piaci verseny hogyan manifesztálódhat kedvezőbb ajánlatokban akár a konkurencia ügyfelei számára is.

Az i-re a pontot a mobilszolgáltatás elindítása tehette volna fel. A társaság negyedik, saját infrastruktúrával rendelkező operátorként több sikeres spektrumaukciót követően 2019 májusában ingyenes tesztszolgáltatást indított az országban, a hálózat kapacitásának és lefedettségének továbbfejlesztéséhez, bővítéséhez elengedhetetlen spektrumokhoz azonban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kulcsfontosságú aukcióin már nem férhetett hozzá.

A magyar nagy hal

A tulajdonos ezen a ponton dönthette el, hogy a magyar piacon alighanem bezárult előtte minden kapu, ráadásul ekkor már nyílt titok volt, hogy a hazai távközlés feltörekvő új csillaga, a 4iG Nyrt. akvizíciós célpontokat keres a gyors növekedéshez, így minden körülmény adottá vált az exithez. A DIGI végül 2022. január 3-án került magyar kézbe, ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a hazai távközlési piac egyetlen, örök kihívó szereplőjére rövidesen komoly stratégia- és struktúraváltás vár.

A DIGI márkanév idén január 1-jén szűnt meg a hazai piacon, ezt követően a One márkát vette fel a szolgáltató, mely mától cégjogilag is betagozódott a One Magyarországba. A DIGI Kft. beolvadása a szolgáltatások igénybevételére és folytonosságára nincs hatással, egyedül a megmaradt régi DIGIMobilos ügyfeleknek kell majd SIM-et cserélniük készülékeikben - erről a szolgáltató október során küld majd ki tájékoztatást.