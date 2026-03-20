Odaszúrt a Figmának a Google új „vibe design" eszköze

Erősebb rúgást kapott a lejtőn a Figma, miután a Google a napokban bemutatta a Stitch nevű AI-alapú tervezőszolgáltatás frissítésével új „vibe design” eszközét. Az egyelőre bétában kipróbálható eszköz segítségével a felhasználók promptok megadásával készíthetnek terveket projektjeikhez, miközben az AI-ügynök valós időben ad visszajelzéseket és kritikákat. Az eszköz jelen állapotában ingyen kipróbálható, de ez a jövőben nem biztos, hogy így is marad. Amennyiben a keresőóriás fizetőssé teszi, a cég a tervezési munkafolyamatokat szorosabban tudja integrálni saját vállalati ökoszisztémájába.

A Stitch képességei drámaian felgyorsíthatják a felhasználói felületek tervezési folyamatát azzal, hogy szöveges utasításokból komplett felületeket képes létrehozni. Ez különösen a költségtudatos ügyfelek és induló startupok számára lehet vonzó, tehát pont annak a célcsoportnak, akik anno a Figmát is fellendítették.

A 32,05 milliárd dolláros piaci értékkel rendelkező Figma részvényei 8 százalékot estek szerdán a Google bejelentése után, amit csütörtökön további 4 százalék mínusz követett. A részvények árfolyama így eddig idén összesen több mint 35 százalékkal csökkent, ami egy általános trendet követ a szoftveriparban. A Figma júliusban lépett ki a tőzsdére azzal az ígérettel a befektetők felé, hogy egyre több felhasználó fog az eszközhöz fordulni az AI-képességek miatt tervezés céljából, de közben a versenytársak is erősödnek.

A kritikus kérdés az, hogy a Stitch képes-e annyi felhasználót elcsábítani, hogy azzal jelentősen befolyásolja a Figma vállalati bevételeit. A részvényárfolyam kezdeti 8,8%-os esése arra utal, hogy a befektetők komolyan veszik a kockázatot, de a valóságban látható eredmények majd a fizetős előfizetői bázistól függően alakulnak majd.

A Google Cloud és a Figma tavaly októberben jelentette be kiterjesztett együttműködését, melynek keretében a keresőóriás egyes generatív AI-képességei integrálódnak a Figma platformjába, de a tervezőcég az Anthropic modelljeit is felhasználja. A Figma Make promp-to-code eszköz leírások alapján készít működő prototípusokat, egyszerűbb alkalmazásokat és kódokat, például egy zenelejátszót. A létrehozott eredmény egyes elemei, például a betűtípusok, a szöveg megjelenése ezután formázható és finomítható további promptok segítségével, vagy manuálisan is. Az újabb eszközökkel a szolgáltatás erősebben ökoszisztémáján belül tudja tartani, a cél pedig lényegében az, hogy terméktervezők minél kevesebb alkalommal nyúljanak külső alkalmazásokhoz bizonyos feladatok elvégzésekor.