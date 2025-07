16,4 milliárd dollárra kúszhat a tőzsdére lépő Figma értéke

A Figma felhőalapú tervezőplatform tulajdonosa áprilisban még bizalmasan nyújtotta be az elsődleges nyilvános részvénykibocsátáshoz szükséges kérelmet az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC), melynek részletei eddig nem voltak nyilvánosan hozzáférhetők. Azóta a Figma bejelentette, hogy a New York-i tőzsdén „FIG” szimbólum alatt kíván kereskedni, és körülbelül 37 millió részvényt tervez eladni darabonként 25-28 dollárért, így akár 1 milliárd dolláros bevételt is generálhatna a vállalat a nyilvános részvénykibocsátással, ha a felső sávra céloz. A cég várhatóan a jövő hét folyamán határozza meg, hogy végül milyen áron kínálja majd a részvényeit a tőzsdére lépéskor.

A tőzsdei bevezetés a Figma teljes piaci értékelését (mely számításba veszi az összes részvényopciót, kötvényt és egyéb részvénnyé alakítható eszközt) 14,6-16,4 milliárd dollárra növelheti. A vállalat a bejelentés szerint az elsődleges részvénykibocsátással bevont összeget adósságtörlesztésre, tőkére és potenciálisan felvásárlásokra kívánja felhasználni.

A 2021-es az alacsony kamatozású kockázatitőke-boom közepette a Figma értéke 10 milliárd dollár volt, de a vállalat értékét tavaly egy vételi ajánlatban 12,5 milliárd dollárra becsülték. 2022-ben az Adobe 20 milliárd dollárért vásárolt volna fel a Figmát, de a szabályozó hatóságok miatt az ügylet nem zárulhatott le. Így a friss becslés valahol a két összeg közé helyetheti a Figma várható értékét.

A cég korábban elárulta, hogy bevétele az első negyedévben 46%-kal 228,2 millió dollárra nőtt az egy évvel korábbi 156,2 millió dollárhoz képest. A vállalat nettó nyeresége 44,9 millió dollár volt, szemben a megelőző időszakban jelentett 13,5 millió dollárral. A vállalat 2024 során 749 millió dolláros éves bevételt ért el, ami 48%-os növekedést a 2023-as eredményhez viszonyítva. A benyújtott dokumentum szerint a Figmának több mint 13 millió havi aktív felhasználója van, de a felhasználóknak csak harmada dolgozik kimondottan valamilyen tervezői munkakörben.

A hétfői bejelentéssel tette közzé a cég a második negyedévre vonatkozó előzetes eredményeket, amelyek 9-12 millió dollár közötti üzemi eredményt mutattak 247 és 250 millió dollár közötti bevétel mellett. A vállalat üzemi haszonkulcsa az előzetes eredmények alapján 4-5%-ra emelkedhetett, szemben az egy évvel korábbi azonos negyedév 3%-ával.

A vállalat 2023-ban nyereséges volt, de még abban az évben egy hatalmas, 732 millió dolláros veszteséget könyvelt el, ami nagyrészt egy jelentősebb egyszeri költség volt. 2024 negyedik negyedévére a Figma ismét nyereségről számolt be, akárcsak 2025 első negyedévében.

A startup 1646 alkalmazottal rendelkezik, és 450 ezer ügyfelet szolgál ki, köztük az Airbnb, a Google, a Microsoft, a Netflix, a Salesforce, a Spotify, a Square, a Stripe és a Zoom cgeket, felhasználóinak 85%-a az Egyesült Államokon kívül esik. A március végén jelentett ügyfélbázisból legalább 1031 partner járult hozzá legalább évi 100 ezer dollárral az éves bevételhez, ami 47%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.