Böngészőfejlesztőt vásárolt magának az Atlassian

Az agilis szoftverfejlesztés eszköztárának globálisan első számú szereplője, az ausztrál hátterű Atlassian sem vonja ki magát az AI körüli felhajtásból, és bekebelezi magának az AI-funkciókat kínáló böngészők fejlesztőinek egyik ígéretes szereplőjét. A vállalat 610 millió dollárért viszi a The Browser Co. startupot, amit készpénzben fizet ki. A The Browser Co. értékét tavaly körülbelül 550 millió dollárra becsülték, befektetői közt említhető az Atlassian Ventures, a Salesforce Ventures, a Figma társalapító Dylan Field és a LinkedIn társalapító Reid Hoffman. Az üzletet a felek az Atlassian decemberben záruló második negyedévében szeretnék lezárni.

A 2019-ben alapított The Browser Co. a Google Chrome és az Apple Safari területén indult megmérettetésre. 2022-ben bemutatott saját Arc nevű alternatív böngészője azzal tűnt ki a már piacon elérhető megoldások közül, hogy egy sokkal testreszabhatóbb, bővebb rendszerezési és archiválási eszközöket nyújtó termékként reklámozták. A The Browser Co. társalapítója és vezérigazgatója, Josh Miller nemrég arról számolt be, hogy méréseik alapján az Arc inkább egy speciális feladatokra használható eszköz (mint például egy videóvágó), mintsem egy tömegpiaci fogyasztói termék, és le is állította az új funkciók fejlesztését ehhez a szoftverhez, ami láthatóan nem tudott átlépni egy bizonyos küszöböt.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Az élő képzések órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek. Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Az élő képzések órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

Kafka és CI/CD alapozó online képzéseket indít a HWSW! Ősszel 6 alkalmas, 18 órás Kafka és CI/CD alapozó képzéseket indít a HWSW. Az élő képzések órái utólag is visszanézhetők, és munkaidő végén kezdődnek.

Az utána következő Dia nevű böngésző azonban már komolyan fel van vértezve AI-funkciókkal: a júniusban béta verzióban elindult Dián belül lehetőség van rá, hogy az internetező egy AI-asszisztenssel csevegve hajtson végre feladatokat több böngészőfülben is. A böngésző, mint szoftver központi eszköznek számít az Atlassian-termékeit, például a Jira projektmenedzsment szoftvert használók számára. A cég tervei szerint az Arc SaaS alkalmazásélményeit és funkcióit, a Diába épített AI-technológiát, és az Atlassian vállalati szakértelmét szeretnék egyetlen üstbe önteni, és a kidolgozott funkciókat a későbbiekben a Dia böngészőbe integrálni.

A kvázi ügynökként viselkedő, böngészőbe épített AI-asszisztensek sora folyamatosan bővül, kérdéses azonban, hogy a felhasználók milyen tempóban adaptálják az új lehetőséget. Nemrég a Perplexity jelentette be a Comet névre keresztelt AI-böngészőjét, és még az Opera is bejelentette saját Opera Neon AI-böngészőjét. Belsős források elmondása szerint a Perplexity nem csak az akkor még kétes sorsúnak tűnő Google Chrome-ért jelentkezett be pár hónapja egy ajánlattal, de a The Browser Co.-val is tárgyalóasztalhoz ült egy lehetséges felvásárlás szándékával. Egyes jelentések arról számoltak be, hogy még az OpenAI is érdeklődést mutathatott a startup iránt, és a korai tárgyalások is megtörténtek.