Nem tudnak képet generálni a Perplexity Pro előfizetők

Január eleje óta jelzi a Perplexity Pro szolgáltatás több felhasználója az üzemeltetők felé, hogy nem tudják használni a chatbot képgeneráló eszközét, ami különösen kellemetlen a havi előfizetés ellenére. Az ígéretek szerint kiterjesztett képgenerálást kínáló csomag ezzel ellenben hibaüzeneteket jelenít meg az érintett előfizetők számára, akik jogosan adnak hangot felháborodásuknak a különféle közösségi platformokon.

A funkciót decemberben még probléma nélkül használó érintettek a kért képek helyett egy hibaüzenetet láthatnak megjelenni, mely arról tájékoztatja őket, hogy a képgenerálás jelenleg nem érhető el a régiójuk területén. A meglehetősen homályos magyarázat azonban kérdéseket hagy nyitva azzal kapcsolatban, hogy az előfizetéshez ígért előnyök miért nem érvényesülnek, és a hibaüzenet szövege is elég általános, sok felhasználó szerint nem egyértelmű, hogy tényleg jogi/regulációs korlátozásról vagy technikai hibáról van-e szó.

A bejelentések szerint azt is nehéz lenne meghatározni, hogy konkrétan mely régiókat korlátozza a szolgáltatás, mivel panaszok érkeztek Délkelet-Ázsia, Európa, India, Kanada, Ausztrália és az Egyesült Államok területéről is, gyakorlatilag a világ minden tájáról. A HWSW magyar felhasználók részéről is kapott már bejelentést a rendellenességgel kapcsolatban. Egy olasz felhasználó arról számolt be a Redditen, hogy ugyan míg egyik nap rendeltetésszerűen tudta használni a képgeneráló funkciót, másnap már korlátozásba ütközött.

A platform több AI-modellt is kínál a képgeneráláshoz, például a GPT Image 1, a Nano Banana, a Seedream 4.5 és a FLUX.1 modelleket, de a tesztek szerint egyik sem működik a regionális korlátozásból eredő blokkolás miatt. Néhány felhasználó VPN-szolgáltatással próbálta megkerülni a korlátozást, vegyes sikerekkel. Néhányan sikeresen tudtak csatlakozni amerikai szervereken keresztül, de ez a kiskapu sem nem oldja meg a problémát mindenkinél. Egyes feltételezések szerint valamilyen külső (jogi vagy szerződéses) ok miatt kapcsolhatták be az üzemeltetők a lényegében globális korlátozást, és nem egyszerű technikai bugról van szó.

A Perplexity csapata a szolgáltatás hivatalos Discord szerverén keresztül elismerte a probléma létezését, és már dolgozik a javításon. Egyelőre azonban nem tudni, mikorra várható a funkció helyreállítása. A felhasználói közösség felé irányuló közvetlen kommunikáció ugyan fontos, de nem helyettesíti az átlátható technikai vagy jogi magyarázatot, melyet sok előfizetéses felhasználó hiányol ebben a helyzetben.