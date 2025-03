Teljes gőzzel halad az AI-vonaton a DT

Bár a tavaly bemutatott AI Phone-ból végül az ígéretek ellenére nem lett semmi, a Deutsche Telekom az idei Mobile World Congressen elhozta a készülék kvázi 2.0-s verzióját, pontosabban annak koncepcióját, mely minden eddiginél nagyobb mértékben épít a - javarészt külső fejlesztésű - AI-megoldásokra. Az új AI phone ugyanakkor csak az egyik csőben lévő mesterséges intelligencia alapú megoldás Európa legnagyobb távközlési multijánál.

Viszont valószínűleg sokáig az egyetlen, mellyel kézközelben is megismerkedhetnek majd a szolgáltató ügyfelei várhatóan az év második felétől kezdődően. A 2024-es MWC-n prezentált víziót az operátor további partneri megállapodásokkal fűszerezte meg, így a cég tavaly megállapodást kötött a Perplexity nevű AI startuppal, melynek tavaly év végén egy az egész cégcsoportra kiterjedő promóció lett az eredménye, melyben az előfizetők egy évig ingyen használhatják az intenetes keresés jövőjét ígérő, AI-alapú szolgáltatást.

Az új AI Phone egyik kulcseleme éppen a Perplexity lesz, melynek AI-asszisztense ott lesz a készülékeken, a prompt pedig a záróképernyőn és dedikált nyomógombbal egyaránt elérhető lesz majd. A DT saját telefonján a Perplexity AI mellett a Google Cloud AI, az ElevenLabs és a Picsart szolgáltatásai is elérhetők lesznek majd. A készülék az ígéretek szerint Magyarországon is megjelenik majd, és a tervek szerint ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja majd hazánkban is, mint a nagyobb EU-s piacokon.

A DT által kínált AI-szolgáltatásokat nem csak az új AI Phone-on lehet majd elérni a szolgáltató ígérete szerint, hanem a "Magenta AI" platform részeként azok is telepíthetik majd a fenti applikációkat a készülékre, akik nem rendelkeznek a Telekom-féle AI Phone-nal.

Az operátor a show-n emellett mesterséges intelligencia alapú kibervédelmi és hálózatoptimalizációs platformokat, megoldásokat is demózott. Ilyen például a nagyobb felderítési és elhárítási hatékonyságot ígérő, AI-alapú honeypot-technológia (amit a cég Honeypot 2.0-nak nevez), mely képes a hackereket megtéveszteni azzal, hogy sikeres betörést szimulál.

A cég szerint ezzel nem csak a sikeres támadások száma csökkenthető, hanem több információt szerezhetnek a rendszerüzemeltetők és kibervédelmi szakemberek a hackerek módszereiről és eszköztáráról.

A fentiek mellett az MWC-n a Deutsche Telekom és a Google bejelentették, hogy közösen dolgoznak egy olyan, a hálózat valós idejű monitorozása alapján a potenciális tipikus hibákat (jellemzően torlódásokat) autonóm módon kijavító megoldáson (RAN Guardian Angel). A Gemini 2.0-ra épülő megoldás képes érzékelni minden hálózati anomáliát és humán interakció nélkül beavatkozni ha szükséges.