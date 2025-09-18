Már AI is van az új Meta Ray-Ban okosszemüvegben
A Meta Ray-Ban Display jóval drágábban nyit, mint az előző generációs modell, ezért cserébe már chatbot is van benne a sokszínűbb vezérlési lehetőségek mellett.
A Ray-Ban/Meta okosszemüveg alaposan megtolta az EssilorLuxottica bevételét az idén, az ilyen típusú eszközök adaptációja és elfogadottsága láthatóan növekszik a fogyasztók körében, ahogy a funkcionalitásukat is sikerül bővíteni. Nem meglepő, hogy a Meta az éves Connect eseményen három új modellt is bemutatott, köztük a kiterjesztett valósághoz használható beépített kijelzővel ellátott első eszközt.
A „Meta Ray-Ban Display” névre keresztelt modell külsőre egy klasszikus Wayfarer szemüvegnek tűnik, valójában egy 600x600p felbontású head-up kijelzővel ellátott okosszemüveg - az interakciót a jobb lencsében megjelenő kijelző szolgálja, ami kívülről nem látható. Adatvédelmi okokból egy világító LED figyelmezteti a külvilágot a használatban lévő kameráról, ami egyébként 12 megapixeles, és 3K felbontásban 30 fps-sel, 1440p felbontásban 30 fps-sel, 1200p felbontásban pedig 60 fps-sel rögzíthet, mindezt akár három percig. Az ősz folyamán a Meta bevezeti a hyperlapse és lassított videók rögzítésének lehetőségét is minden AI-szemüvegéhez. Vegyes használat mellett 6 órás akkumulátor-üzemidőre lehet számítani, de a hozzá tartozó töltőtokkal akár 30 óráig számíthat rá a viselője.
Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.
Vezérlés terén változatosak a lehetőségek: az új szemüvegek szárai érintőpanelként szolgálnak, de mellette hangvezérlésre is lehetőség van a közvetlen interakciókhoz. A cég bemutatott egy úgynevezett neurális csuklópántot is, amely a Meta Ray-Ban Display szemüveggel párosítva lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gesztusvezérléssel intézzék például az üzenetküldést. A vízálló szíj képes érzékelni az alkar elektromos impulzusokait, így kézmozdulatokkal vezérelhető a lencsében látható kezelőfelület.
Nem is lenne 2025, ha a szemüvegek nem kapták volna meg a Meta saját AI-chatbotját, ami képeket és szöveges válaszokat tud generálni a felhasználó kérdéseire, legyen szó receptekről, vagy nevezetességekről való tudnivalókról, melyek azonosításában a kamera segít. Az új Meta Ray-Ban Display szemüveg szeptember 30-tól lesznek elérhetők az Egyesült Államokban 799 dolláros induló áron, ami több száz dollárral több, mint a jelenlegi generációs okosszemüvegek ára. A piaci terjeszkedés 2026 elejére várható, következő körben az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és Kanadában is kereskedelmi forgalomba kerül.
A Meta piacra dobja az előző Ray-Ban okosszemüveg továbbfejlesztett verzióját is 379 dollárért, amely nyolcórás akkumulátor-üzemidővel bír majd, ez kétszerese az előző generáció négy órájának. A töltőtok 20 perc alatt képes 50 százalékra feltölteni a szemüveget, ami kismértékű javulás az első generációhoz képest.
Az elemzők szerint az okosszemüvegnek, mint termékkategóriának alapvetően jobb esélyei vannak, mint a VR-szemüvegeknek, mivel a hétköznapokban kényelmesebben viselhetőek, de a Metának kihívást okozhat, hogy a potenciális vásárlókat meggyőzze arról, hogy az eszköz előnyei és funkciói megérik az árukat. Hivatalos adatokat ugyan eddig nem közölt a cég, de a szemüvegek első generációjának 2023-as piacra dobása óta körülbelül kétmillió darab kelhetett el.