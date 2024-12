Három amerikai minisztérium is nekiesett a TP-Linknek

A TP-Link eszközök, azok közül is elsősorban a kisirodai és otthoni felhasználásra tervezett routerek behozatalának forgalmazásának tiltását fontolgatja az Egyesült Államok. A vállalat eszközeit amerikai háztartások és cégek milliói használják, mely már a nyáron komoly aggályként merült fel a törvényhozásban, melynek egyes tagjai vizsgálatot sürgettek annak kiderítésére, hogy a gyártó kínai kötődése jár-e potenciális nemzetbiztonsági kockázatokkal.

A Wall Street Journalban megjelent riport szerint az ügy három amerikai minisztérium asztalán is ott hever, így az igazságügyminisztérium, valamint a kereskedelmi és védelmi tárca is vizsgálódik a kérdésben, a cég képviselőinek pedig már meg is kellett jelenniük a kereskedelmi minisztérium meghallgatásán.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába. Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Machine recruiting: nem biztos, hogy szeretni fogod Az AI visszafordíthatatlanul beépült a toborzás folyamatába.

Az Egyesült Államokban 2008 óta jelen lévő TP-Link az elmúlt években komoly pozíciót épített fel magának az otthoni és kisirodai routerek szegmensében, piaci befolyása pedig mostanra meghaladja a 65%-ot. A vizsgálatok nem csak a nemzetbizonsági kockázatokat értékelik, hanem azt is igyekeznek feltárni, hogy a TP-Link hogyan tudott ekkora tortát kihasítani magának a tortából - az igazságügyminisztérium vizsgálata legalábbis a potenciális dömpingárazás kapcsán is adatokat gyűjt.

A TP-Link routerei nem csak az amerikai üzletekben, hanem az amerikai szolgáltatóknál is népszerűek, a lap szerint legalábbis jelenleg nagyjából 300 amerikai internetszolgáltató kínál ilyen eszközt a szolgáltatói végpontjához, de a vállalat hálózati berendezései több kormányzati intézményben is megtalálhatók.

A gyártó routereinek sebezhetőségeit rosszindulatú támadók többször is kihasználták a múltban, legutóbb éppen a Microsoft figyelmeztetett egy kompromittált SOHO routerekből álló botnetre, melynél az érintett eszközök túlnyomó többségét a TP-Link gyártotta - jóllehet ez még nem feltétlenül támasztja alá a nemzetbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos aggályokat.

A TP-Link 2022-től igyekezett elébe menni annak a problémának, hogy kvázi második Huawei-ként tekintsenek a cégre, ezért két és fél évvel ezelőtt bejelentette szervezeti átalakítási programját, melynek részeként a kínai TP-LINK Technologies Co.-tól különvált a TP-Link Corporation Group, mely az Egyesült Államokban és Szingapúrban működteti központjait. A reorganizáció idén májusban zárult le, ettől az időponttól az amerikai érdekeltség, a TP-Link Global Inc. felügyeli a termékfejlesztést, a gyártást és a kutatás-fejlesztési tevékenységet.