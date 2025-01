Nyomja a gázt a Samsung az AI-vonaton a Galaxy S25-tel

Az okostelefon-gyártók hardverek és dizájn terén már csak fokozatosan tudnak újabb érdekességeket vagy előrelépéseket produkálni, miközben egyre tisztábban látszódik, hogy úgy tekintenek az AI-ra, mint a legérdekesebb új selling pointra, amivel kitűnhetnek a versenytársak tengerében. Láthatóan erre fogad a Samsung is a Galaxy S25-tel, amivel az eladások fellendülését reméli. Igaz, a termékstratégiában először a tavalyi Galaxy S24 szériával merült fel az AI, de mostanra már sokkal erőteljesebb hangsúlyt kap.

Az IDC elemzőcég adatai szerint a Samsung okostelefonok kiszállítása 2,7%-kal esett vissza éves szinten a tavalyi negyedik negyedévben, miközben piaci részesedése csökkent, a dél-koreai cég pedig a második szereplő lett az Apple után. Eközben a kínai Xiaomi, Transsion és Vivo piaci részesedése nőtt, miközben egyre agresszívabb stratégiával értékesítették készülékeiket. A CCS Insight's szerint a szerdán bemutatott S25 sorozat tökéletesen megfelelhet azon fogyasztók számára, akiknek három-négy éves mobiltelefonjuk van, de nem valószínű, hogy az emberek hamarabb frissítenek csak az AI funkciók miatt, ez érvényes egyébként az Apple-re is.

A széria szokás szerint három modellt tartalmaz, az alapmodellen felül S25+ és S25 Ultra variánsok a választható opciók igények és pénztárca függvényében. Dizájn terén rögtön szembeötlő, hogy az idei modellek lekerekített széleket kaptak, az elődöktől eltérően már kevésbé hasonlítanak egy éles téglalapra, ami kényelmesebb fogást jelenthet.

A 6,2 hüvelykes FHD+ kijelzővel felszerelt alapmodell 12 MP-es ultraszéles kamerát, háromszoros zoomra képes 10 MP-es teleobjektívet és egy 50 MP-es széles látószögű főegységet kapott a hátlapra, míg az előlapra egy 12 Mp-es szelfikamera került. Az eggyel nagyobb testvér S25+ már QHD+ kijelzőt kínál ugyanazokkal a kamerákkal és az alapmodellnél 900 mAh-val nagyobb, egészen pontosan 4900 mAh-s akkumulátort. A 6,9 hüvelykes Galaxy S25 Ultra ezt tolja ki 5000 mAh-ra, kamerarendszer terén pedig a megszokott módon ez kínálja a csúcsot, mivel már egy 200 MP-es széles látószögű egységet kapott, 50MP-es ötszörös zoomra képes telefotó kamerával.

A telefonok motorját a Snapdragon 8 Elite for Galaxy nevű processzor adja, de a Samsung nem közölt olyan specifikációkat, mint a magszám, a sebesség, vagy hogy mennyi TOPS-ot produkál a neurális feldolgozóegység, csupán annyit, hogy a Galaxy S sorozat valaha volt legerősebb processzoráról van szó. A mobilplatformmal állítólag neurális feldolgozóegység terén 40%, a központi feldolgozóegység terén 37,% a grafikai feldolgozóegység terén pedig 30% teljesítménynövekedést sikerült elérni a korábbi generációs készülékekhez viszonyítva.

Apróbb változtatás, hogy az Ultra esetében a mellékelt S-Pen stylus nem képes a Bluetooth-on keresztüli csatlakozásra, tehát az olyan vezeték nélküli technológiának köszönhető funkciók, mint a gesztusvezérléses fényképezés, már nem lehetséges. Az összes idei Galaxy eszköz támogatja egyébként a Qi2 vezeték nélküli töltést, csak nem alapértelmezetten, a 15 W-os maximális töltési sebességhez egy „Qi2 Ready” mágneses tokra lesz szükség. Minden modell Android 15 operációs rendszerrel érkezik felette az One UI-tel, és a hét évnyi biztonsági és szoftverfrissítéssel.

A hű AI-sszisztens

A Samsung először tavaly mutatta be a Galaxy AI-t, az S25-tel pedig tovább bővíti az AI alkalmazási lehetőségeinek körét. A gyártók láthatóan elsősorban azzal szeretnék meggyőzni a felhasználókat az AI hasznosságáról, hogy ezzel a mobiljuk valódi személyi asszisztensként tudja segíteni őket a hétköznapok során, igazodva használati szokásaikhoz és preferenciáikhoz. Minden Galaxy S25 készülékhez 6 hónap Gemini Advanced hozzáférés és 2 TB felhőalapú tárhely jár, és ezúttal már nem a Bixby az alapvető digitális asszisztens, helyét a Gemini vette át a bekapcsológombon, amely zökkenőmentes többszintű appkezelést biztosít a Samsung és Google applikációk, valamint olyan harmadik féltől származó alkalmazások között, mint a Spotify, vagy a Meta appjai.

A multimodális AI lehetővé teszi, hogy a Galaxy S25 szoftvere a szöveget, a beszédet, a képeket és a videókat egyaránt értelmezze az interakciók során, kérésre több alkalmazásban is végrehajthatók a feladatok. A Samsung több példát említett, miként használható ez ki, például amikor a felhasználók rákeresnek kedvenc sportcsapatuk mérkőzéseire az adott szezonban, egyetlen utasítással hozzáadhatják az eseményeket a Naptárhoz. Vagy megkérheti a telefont, hogy keresse meg kedvenc futballcsapata menetrendjét, és adja hozzá a naptárához. Vagy kérheti, hogy keressen közeli állatbarát éttermeket, és küldje el őket egy adott kapcsolatnak. Mindezeket a műveleteket az eszköz több alkalmazásban is végrehajtja.

A Samsung szerint egy kifejezetten AI-funkciókat felgyorsításra kialakított neurális feldolgozóegység támogatja a számításokat, többek közt a Now Brief funkciót is, amely reggel, délben és este is összefoglalókat küld az aktuális eseményekről és az időjárásról. A vállalat bejelentése szerint az AI-funkciókat minden arra alkalmas Galaxy eszközre szeretné eljuttatni, beleértve a tavalyi S24 sorozatot, ám csak 2025 végéig lesz lehetőség ingyen hozzáférni a legújabb funkciókhoz, utána egy előfizetéses konstrukcióra válthat a cég.

A már előrendelhető, de majd február 7-én megjelenő Galaxy S25 modellek 128 GB, 256 GB és 512 GB verziói 379 990, 409 990 és 499 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkeznek. A Galaxy S25+ 256 GB, illetve 512 GB méretű változatai 499 990 és 549 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhetők el. A Galaxy S25 Ultra készülékek 256 GB méretű változata 599 990 forintért, 512 GB méretű változata 669 990 forintért, 1TB méretű változata pedig 769 990 forintért lesz kapható.