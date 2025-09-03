Újabb felvásárlás és átszervezések az OpenAI-nál
Nem lassít az OpenAI a kisebb cégek és szolgáltatások felvásárlási hullámában, emellett működését is átgondolja, és jelentősen átszervezi az egyes vezetői feladatköröket.
Az Instacart vezérigazgatói posztjáról érkező Fidji Simo irányítása alatt kezdi el kiépíteni új, kifejezetten alkalmazások fejlesztéséért felelős divízióját az OpenAI. A vállalat kedden beszélt először hivatalosan arról, hogy komoly tervei vannak a jövőre nézve: átszervezni készül a vezetői szerepköröket, emellett új alkalmazástechnológiai igazgatót nevez ki, sőt még egy termékfejlesztő-elemző céget is megkaparintott magának 1,1 milliárd dollárért.
A felvásárolt Statsig alapítója, Vijaye Raji a későbbiekben a CTO of Applications, azaz alkalmazásokért felelős műszaki igazgatói pozíciót fogja betölteni, melynek felelősségi körébe többek közt a ChatGPT és a Codex termékfejlesztése tartozik, beleértve az infrastruktúrát és az integritást érintő kérdéseket. Raji közvetlenül Simónak fog jelenteni.
A cég itt nem áll meg, és más vezetői pozíciókat is átszervez. A vállalat mérnöki részlegének vezetőjeként dolgozó Srinivas Narayanant, aki többek közt a ChatGPT és a hozzá kapcsolódó fejlesztői API-k fejlesztését felügyelte, előléptetése után a B2B alkalmazásokért felelős műszaki posztot tölti be. Narayanan felügyeli majd az összes üzleti alkalmazást, beleértve a startupokat, a nagyvállalatokat és a kormányzati szektort kiszolgáló termékeket, és közvetlenül Brad Lightcapnek, az OpenAI operatív igazgatójának fog jelenteni.
Kevin Weil, az OpenAI Chief Product Officer, azaz CPO posztot betöltő vezetője a jövőben a kutatási projekteket fogja elsődlegesen támogatni, és új csapatot hoz létre a vállalaton belül, mint a tudományos alelnök, szorosan együttműködve Mark Chennel kutatási igazgatóval. Az átszervezés után Weil korábbi termékfejlesztésért felelős csapata, beleértve a ChatGPT-ért felelős Nick Turley szintén közvetlenül Simónak fognak jelenteni.
Az OpenAI-hoz kerülő Statsig A/B tesztelésre és más termékfejlesztési feladatokra specializálódott, elsősorban funkciók tesztelésében és valós idejű adatok hasznosításában segít a szervezeteknek. Az ügylet lezárultával a Statsig alkalmazottai az OpenAI-hoz kerülnek, de a cég továbbra is függetlenül működik majd seattle-i irodájából, hogy az akvizíció ne akadályozza az ügyfelek kiszolgálásának folytonosságát. A felvásárlás egyelőre még hatósági jóváhagyásra vár.
Az AI-fejlesztő legutóbb Jony Ive AI-eszközökkel foglalkozó startupját, az IO-t vásárolta meg magának 6,5 milliárd dollárért, előtte pedig 2024-ben egyelőre nyilvánosságra nem hozott összegért szerezte meg a Rockset analitikai adatbázis-céget. A Windsurf kódolóeszközért ajánlott 3 milliárd dolláros üzlet viszont nem valósult meg, helyette a Google járt jól, aminek sikerült leigazolnia Varun Mohant, a Windsurf társalapítóját és vezérigazgatóját, bizonyos licencek megszerzése mellett.