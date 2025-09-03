Újabb felvásárlás és átszervezések az OpenAI-nál

Az Instacart vezérigazgatói posztjáról érkező Fidji Simo irányítása alatt kezdi el kiépíteni új, kifejezetten alkalmazások fejlesztéséért felelős divízióját az OpenAI. A vállalat kedden beszélt először hivatalosan arról, hogy komoly tervei vannak a jövőre nézve: átszervezni készül a vezetői szerepköröket, emellett új alkalmazástechnológiai igazgatót nevez ki, sőt még egy termékfejlesztő-elemző céget is megkaparintott magának 1,1 milliárd dollárért.

A felvásárolt Statsig alapítója, Vijaye Raji a későbbiekben a CTO of Applications, azaz alkalmazásokért felelős műszaki igazgatói pozíciót fogja betölteni, melynek felelősségi körébe többek közt a ChatGPT és a Codex termékfejlesztése tartozik, beleértve az infrastruktúrát és az integritást érintő kérdéseket. Raji közvetlenül Simónak fog jelenteni.

A cég itt nem áll meg, és más vezetői pozíciókat is átszervez. A vállalat mérnöki részlegének vezetőjeként dolgozó Srinivas Narayanant, aki többek közt a ChatGPT és a hozzá kapcsolódó fejlesztői API-k fejlesztését felügyelte, előléptetése után a B2B alkalmazásokért felelős műszaki posztot tölti be. Narayanan felügyeli majd az összes üzleti alkalmazást, beleértve a startupokat, a nagyvállalatokat és a kormányzati szektort kiszolgáló termékeket, és közvetlenül Brad Lightcapnek, az OpenAI operatív igazgatójának fog jelenteni.

Kevin Weil, az OpenAI Chief Product Officer, azaz CPO posztot betöltő vezetője a jövőben a kutatási projekteket fogja elsődlegesen támogatni, és új csapatot hoz létre a vállalaton belül, mint a tudományos alelnök, szorosan együttműködve Mark Chennel kutatási igazgatóval. Az átszervezés után Weil korábbi termékfejlesztésért felelős csapata, beleértve a ChatGPT-ért felelős Nick Turley szintén közvetlenül Simónak fognak jelenteni.

Az OpenAI-hoz kerülő Statsig A/B tesztelésre és más termékfejlesztési feladatokra specializálódott, elsősorban funkciók tesztelésében és valós idejű adatok hasznosításában segít a szervezeteknek. Az ügylet lezárultával a Statsig alkalmazottai az OpenAI-hoz kerülnek, de a cég továbbra is függetlenül működik majd seattle-i irodájából, hogy az akvizíció ne akadályozza az ügyfelek kiszolgálásának folytonosságát. A felvásárlás egyelőre még hatósági jóváhagyásra vár.

Az AI-fejlesztő legutóbb Jony Ive AI-eszközökkel foglalkozó startupját, az IO-t vásárolta meg magának 6,5 milliárd dollárért, előtte pedig 2024-ben egyelőre nyilvánosságra nem hozott összegért szerezte meg a Rockset analitikai adatbázis-céget. A Windsurf kódolóeszközért ajánlott 3 milliárd dolláros üzlet viszont nem valósult meg, helyette a Google járt jól, aminek sikerült leigazolnia Varun Mohant, a Windsurf társalapítóját és vezérigazgatóját, bizonyos licencek megszerzése mellett.