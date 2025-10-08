Felvásárolja a Qualcomm az Arduinót

Robotikai területen is bátrabban nyújtózkodna a Qualcomm, legalábbis minden korábbinál élénkebb érdeklődést feltételez a cég legfrissebb bejelentése, miszerint felvásárolja a prototípusgyártásban népszerűnek számító, nyílt forrású hardverfejlesztői platformjáról ismert Arduinót. Amennyiben a hatóságoktól is megérkezik a szükséges jóváhagyás, az olaszországi székhelyű cég független leányvállalatként fog működni a továbbiakban. A több mint 33 millió aktív felhasználóval rendelkező cég megtartja márkanevét, és továbbra is támogatni fogja a különböző gyártók mikrokontrollereit. A Qualcomm nem jelentette be az üzlet pénzügyi részleteit.

A felvásárlásnak köszönhetően a Qualcomm elérheti a hobbiprogramozókat és kisebb startupokat is. Ugyan az Arduino komponensei nem használhatók kereskedelmi forgalomban kapható termékek építésére, de az előre telepített chipek miatt népszerű választás új ötletek teszteléséhez vagy koncepciók kidolgozásához.

A Qualcomm közleménye szerint az Arduino nyílt forráskódú megközelítését ötvözve saját processzor és AI-megoldásaival egy olyan fejlesztői ökoszisztémát fognak létrehozni, mellyel milliók fejleszthetnek intelligens rendszereket. Az első közös termékük a Qualcomm Dragonwing QRB2210 processzorral felszerelt Arduino UNO Q kártya lesz, melynek árát 45 és 55 dollár közé lőtték be.

A Qualcomm arra is törekszik, hogy bevételeit diverzifikálja a mobilchipektől és modemektől eltávolodva az okostelefon-piac stagnálása idején, miközben az Apple is átáll saját modemchipjeire. A legutóbbi negyedévben a Qualcomm IoT üzletága, amely magában foglalja számos jelenlegi, ipari vagy robotikai termékekhez használható chipjét, és autóipari üzletága a chipeladásokból származó teljes bevétel 30%-át tette ki.

A kisebb fejlesztők számára eddig nehéz volt hozzáférni a Qualcomm chipekhez, mivel azokat jellemzően nagy mennyiségben adják el nagyobb vállalatoknak. A rivális Nvidia azonban olyan fejlesztőkészleteket árult robotchipjeihez, amelyek közvetlenül a kiskereskedőktől megvásárolhatók akár 249 dollárért is, a cég ráadásul azt vallja, hogy a robotika a vállalat legnagyobb növekedési lehetősége a mesterséges intelligencia után. Nem meglepő, ha ezek után a Qualcomm is valami hasonlóban gondolkodik.