Meg vannak számlálva a Microsoft EWS napjai

A Microsoft frissítette ütemtervét az Exchange Web Services (EWS) fokozatos kivezetésére az Exchange Online szolgáltatásból. A szolgáltatás már 2018 óta nem kap funkcionális frissítéseket, és 2023 óta tudni, hogy 2026 októberében elérkezik a végleges búcsú ideje. A vállalat a napokban közölte a kivezetés utolsó szakaszának pontos részleteit is.

Idén októbertől kezdődően az EWS alapértelmezetten elérhetetlenné válik azok számára, akik nem jelezték igényüket a szolgáltatás további használatára az átmeneti időszakra vonatkozóan, ezt az EWSEnabled flag igaz értékre állításával tehetik meg az adminisztrátorok. Pár hónap türelmi idő után 2027. április elsején az EWS végleg megszűnik az Exchange Online-ban, kivétel nélkül mindenki számára. A cég az EWS-hez hasonló főbb funkciókat kínáló Microsoft Graphra való átállást ajánlja még jövő év áprilisa előtt.

A kivezetési folyamat csak a Microsoft 365-re és az Exchange Online-ra vonatkozik. Az EWS továbbra is a szokásos módon fog működni a helyszíni Exchange Server környezetekben. A Microsoft bejelentése szerint időnként ideiglenes leállításos („scream tests”) tesztekkel segíti a rejtett EWS-függőségek megtalálását. A cég saját alkalmazásainak jelentős részét már sikerült migrálni EWS-ről, miközben már a külső felek is aktívan dolgoznak az átálláson.

Az EWS egy már közel 20 éve használatban lévő technológia, és bár a Microsoft ökoszisztémájának fontos részét képezte, ma már nem felel meg a biztonsági, skálázhatósági és megbízhatósági követelményeknek. Az EWS kivezetésével a Microsoft célja ezen felül a platform egyszerűsítése és a modernizálás, miközben fokozatosan építi le elavult elemeit.