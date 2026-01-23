Több órára kifeküdt a Microsoft 365 szolgáltatása

Január 22-én közel 10 órán át tartó szolgáltatáskiesést tapasztalhattak a Microsoft 365 üzleti ügyfelei, főként Észak-Amerika területén. A redmondi cég hivalos tájékoztatása alapján a Microsoft 365 vállalati platformot kiszolgáló infrastruktúra egy részén jelentkezett a hibás működés, így nem tudta megfelelően feldolgozni és kezelni a hálózati forgalmat. A forgalom feldolgozásáért felelős alrendszert érintő probléma miatt a szolgáltatások vagy egyáltalán nem indultak el, vagy átmenetileg megbízhatatlanul működtek, nem lehetett bejelentkezni.

A hosszú ideig tartó kimaradás nagy mértékben akadályozta a vállalati és személyes kommunikációt, mivel az érintett szolgáltatások több órán keresztül nem voltak teljesen elérhetők. A hibabejelentések több tízezer felhasználót érintettek a leállás csúcspontján, az Outlook levelezőtől kezdve az adminisztrációs, különféle kollaboratív és biztonsági eszközökig terjedt az érintett szolgáltatások listája. A listázott szolgáltatások közt szerepel többek közt a már említett Outlook, a Microsoft Teams, a Defender és a Purview, valamint az olyan további 354 eszközök, mint az Exchange Online, SharePoint és a OneDrive.

A Microsoft az X-en erősítette meg, hogy a forgalom átterelésével és a terhelés kiegyensúlyozásával folyamatosan dolgozott a teljes helyreállításon, és a hiba nem biztonsági incidens vagy külső támadás következménye. A szolgáltatások részleges vagy teljes helyreállása több órát vett igénybe.

A közelmúltban több eset is rávilágított, hogy a modern szervezetek nagymértékben támaszkodnak felhőalapú szolgáltatásokra, így egy biztonságosan működő és mindennapokban megszokott rendszer kiesése jelentős üzleti és kommunikációs problémákat idézhet elő teljesen váratlanul, ezért szükségessé válik protektív tervet kidolgozni a kiesések hatásainak csökkentésére. A Microsoft 365 és az Outlook több száz millió felhasználó alapvető eszköze a mindennapi munkában és kommunikációban, így egy hosszabb leállás ellehetetleníti a levelezést, akadályozza a csapatkommunikációt, növeli az üzleti kockázatokat és csökkenti a termelékenységet.