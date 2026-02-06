Megúszta az Apple Maps a szigorúbb uniós szabályokat

Az EU versenyjogi szerve tavaly november végén kezdte vizsgálni, hogy az Apple Ads nevű hirdetési szolgáltatása és Maps térképe a blokk digitális piacot szabályozó szigorú követelményei alá esnek-e a DMA értelmében. A jogalkotó bevételi határokat (75 milliárd eurós piaci kapitalizáció), illetve ügyfélszámot (45 millió átlagos havi felhasználó és/vagy évente több mint tízezer aktív üzleti felhasználó) tűzött ki annak megállapítására, ki számít kapuőrnek. A cupertinói cég eddig is kiemelkedő célpontnak számított az iOS operációs rendszer, a Safari böngésző és az App Store miatt, melyeket már alapvető platformszolgáltatásoknak lettek minősítettek.

Az EB-nak 45 munkanap állt rendelkezésére annak eldöntésére, hogy milyen minősítést ad a cupertinóiak hirdetési- valamint térképszolgáltatásának. Ez az időszak hamar le is telt, így csütörtökön olvashatóvá vált a hivatalos álláspont, miszerint az Apple Ads és a Maps szolgáltatások közül egyiknek sincs elegendő üzleti felhasználója ahhoz, hogy megkapja a szigorúbb intézkedéseket jelentő megjelölést, és egyik platformszolgáltatás sem jelent fontos átjárót az üzleti felhasználók számára a végfelhasználók eléréséhez.

Az Apple üdvözölte a döntést, mivel úgy gondolja, hogy szolgáltatásai jelentős versennyel néznek szemben Európában. A vizsgálat elején benyújtott ellenérvei szerint az Ads piaci részesedése az EU-ban viszonylag kicsi más szereplők, például a Google, a Meta, a TikTok vagy az X megfelelő szolgáltatásaihoz viszonyítva, és nem használ fel adatokat más Apple- vagy harmadik féltől származó szolgáltatásokból sem a hirdetésekhez. Az Apple Térkép esetében úgy véli, hogy a szolgáltatást az unióban nagyon korlátozott mértékben használják, és nem rendelkezik olyan közvetítői funkciókkal sem, melyek révén az üzleti felhasználók és végfelhasználók kommunikálhatnának, így nem is éri el a DMA-ban kapuőrnek megjelölt szolgáltatások követelményeit. Ezekkel végül mind egyet értett a bizottság.

A cupertinói cég korábban már diplomatikusan és udvariasan ugyan, de teljesen kontraproduktívnak írta le a digitális piacokra vonatkozó átfogó jogszabályt, melynek egyik kimondott célja éppen az volt, hogy a nagy technológiai cégek piaci erőfölényét csökkentse és rávegye a domináns szereplőket, hogy megnyissák zárt ökoszisztémájukat a versenytársak előtt. Az már a DMA 2022-es létrejötte előtt is világos volt, hogy az EU új, mérföldkőnek tekintett jogszabályrendszere az Apple-t fogja minden technológiai cég közül a legérzékenyebben érinteni, az igazán markáns változtatásokra azonban tavaly márciusig kellett várni, ekkor kellett ugyanis az úgynevezett kapuőr cégeknek megfelelnie a DMA-ban foglaltaknak.

A cégre elsősorban az App Store alkalmazás-piactér miatt vonatkoztak a legszigorúbb előírások, így köztük az, hogy köteles az iPhone-okon engedni, hogy a felhasználók harmadik feles piactereket telepítsenek az általuk vásárolt készülékekre és onnan tetszőleges alkalmazásokat töltsenek le. A vállalat ezen kívül a DMA hatására kénytelen volt a hardveres kompatibilitási előírásokon is lazítani, így például meg kellett nyitnia számos, korábban zárt API-t vagy technológiát a riválisok előtt (ilyen például az okosórákra érkező értesítések).